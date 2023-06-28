Украинские защитники сбили вражеский Су-25 из "Иглы": впечатляющие кадры

Военнослужащие ВСУ с помощью ПЗРК "Игла" сбили вражеский самолет Су-25. Кадры мощной работы показали в сети.

Российский истребитель был сбит в среду, 28 июня. К слову, это уже 315 сбитый самолет оккупантов за время полномасштабного вторжения.

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Как ВСУ сбили российский Су-25

Сбили вражеский истребитель Су-25 бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й Отдельной горно-штурмовой бригади "Эдельвейс".

Спасибо ребятам за их работу!

– подписали видео в Сухопутных войсках.

Мощная работа украинских защитников: смотрите видео

Стоит отметить, что потери врага в авиации стали больше. Только за прошедшую неделю украинские защитники сбили 7 российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в Донецкой области. В Воздушных силах объяснили, что интенсивность на поле боя увеличилась, а потому враг чаще начал использовать авиацию.

"Мы видим, что противник из-за роста тех боевых действий использует все больше авиацию, армейскую именно авиацию. Это вертолеты Ка-52 и других типов для того, чтобы поддерживать свои войска с воздуха", – заявил Юрий Игнат.

В общем, от 24 февраля 2022 года так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 315 самолетов, учитывая сбитый Су-25, и 308 вертолетов.

"Игла" сбивает вражеские ракеты

В мае военнослужащий с позывным "Покемон" дважды сбил вражеские крылатые ракеты из ПЗРК "Игла". Первую цель он ликвидировал во время массированной атаки в ночь на 9 мая. Тогда россияне атаковали территорию Украины 25 крылатыми ракетами.

"Покемон" вместе с собратьями во время воздушной тревоги выдвинулись на позицию. Когда одна из российских ракет Х-55 летела в Киевскую область, нацгвардеец сбил ее из ПЗРК "Игла".

Во второй раз "Покемон" сбил российскую ракету, которая летела на Киевскую область, в ночь на 29 мая. Военнослужащий рассказал, что второй раз цель сбить было труднее, поскольку враг атаковал ночью. Однако гвардеец из бригады "Буревой" смог во второй раз ликвидировать российскую ракету из советского комплекса ПЗРК "Игла".

Юрий Игнат заявил, что подобные результаты украинских защитников шокируют мир. Ведь ракету, которая стоит более 13 миллионов долларов, может уничтожить советский комплекс 70-х годов.