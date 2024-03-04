А-50 до сих пор не появляется ни в Ростовской области, ни в Азовском море, – Воздушные силы
Уже долгое время после сбития россияне не выводят на дежурство новый самолет ДРЛО А-50. Этих бортов нет на дежурстве как в Азовском море, так и в Ростовской области.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных Сил Юрий Игнат. Отметим, что ВСУ сбили российский самолет А-50 еще 23 февраля.
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А-50 до сих пор не фиксируют
Юрий Игнат рассказал, что уже длительное время Воздушные Силы не фиксируют самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – его нет ни в Ростовской области, ни в акватории Азовского моря. В то же время россияне рано или поздно будут поднимать в небо очередной А-50.
Противник заявил, что будут восстанавливать те, находящиеся на хранении – насколько этот процесс будет быстрым или долгим сказать трудно,
– подчеркнул он.
Представитель Воздушных Сил добавил, что захватчикам нужны эти самолеты для того, чтобы планировать удары по Украине, а также проводить радиолокационную разведку воздушного пространства нашей территории.
Самолет А-50: последние новости
- Британская разведка подтвердила, что после потери второго судна Кремль уже прекратил полеты этих самолетов. А-50 нужны россиянам, поэтому они скорее всего будут расконсервировать их старые борта. Сейчас сбитие борта сказывается на осведомленности экипажей других самолетов.
- В то же время после потери двух самолетов А-50 россияне опомнились и решили перезапустить производство этого воздушного судна. По словам оккупантов, этот самолет "очень нужен вооруженным силам России" и уже начали фантазировать об "успехе экспорта" этих воздушных судов.
- Журналисты установили, что еще один самолет ДРЛВ А-50 противник хранит в 130 километрах от линии фронта. Он находится в аэропорту "Таганрог-Южный".