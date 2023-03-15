Мы караулим, – ВСУ об уничтожении бомбардировщика Су-24 под Бахмутом

Вооруженные Силы Украины смогли уничтожить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Бахмутом. Это произошло в первой половине среды, 15 марта.

Судя по видео, пилоту удалось катапультироваться, но все детали еще будут выяснять. Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

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ВСУ сбили Су-24 над Бахмутом

Собеседник в эфире нашего канала официально подтвердил сбивание вражеского бомбардировщика Су-24. По его словам, сбил вражескую "птичку" воин 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Я хочу сказать, что наши воины – как зенитчики, так и истребительная авиация и другие типы ПВО Сухопутных войск – все они караулят. И никогда враг не может быть уверен, что в любой момент его не смогут уничтожить,

– заявил Сергей Череватый.

ВСУ сбили российский Су-24: смотрите видео

Генштаб ВСУ подтвердил эту информацию во время вечерней сводки.

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр анонсировала "хорошие новости" относительно севера Бахмута. Она не стала разглашать детали, но заявила, что динамика позитивная для Украины.

Я вам могу рассказать, что происходило за эти сутки. Бахмут остается эпицентром атак противника на этом отрезке фронта. Враг пытался идти в атаку, совершил 191 обстрел из разных типов артиллерии,

– прокомментировал представитель Восточной группировки войск.

Всего на этом направлении произошло 31 боестолкновение. В самом Бахмуте – 65 обстрелов артиллерии и 10 боестолкновений. В этих боях Россия потеряла 270 своих военных убитыми, а еще 291 – получил ранения. Еще один оккупант попал в плен.

Как россияне теряют авиацию

Сбивание российского самолета – далеко не новое событие. Начиная с 24 февраля такое случается чуть ли не каждый день. В общем, за более чем год россияне потеряли 594 единицы авиации, из которых:

305 единиц – самолеты,

289 единиц – вертолеты.

Сбитый сегодня над Бахмутом Су-24 – это советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик. Его взяли на вооружение еще в 1975 году. За это время изготовлено более 1 200 единиц такого типа.

Су-24 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в частности, на малых высотах с прицельным уничтожением наземных и надводных целей. Он может быть носителем тактических ядерных зарядов.

Су-24М также является основным самолетом бомбардировочной авиации воздушных сил ВСУ.