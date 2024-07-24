Знаковое событие: как Силы обороны смогли сбить российский Су-25

Зенитчикам 110-й ОМБр в Донецкой области удалось уничтожить Су-25. Российский штурмовик обстреливал позиции украинских военных, однако от наказания убежать не удалось.

Такие операции Сил обороны являются чрезвычайно болезненными для врага. Ведь потеря самолетов для россиян является безвозвратной. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в разговоре с 24 Каналом рассказал, как российские пилоты попадают в ловушку украинских военных.

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Безвозвратные потери для России

На Покровском направлении зенитчики 110-й бригады сбили очередной вражеский Су-25. По сообщению ОСУВ "Хортица", этот штурмовик вместе с другим пытался обстрелять позиции подразделений Сил обороны Украины.

Это большой прогресс и во всех смыслах знаковое событие, когда "в прямом эфире" (имеется в виду опубликованное со сбиванием видео – 24 Канал) есть очевидное поражение машины с ПЗРК,

– отметил Давид Шарп.

Заметим, ранее действительно не было видео-подтверждений со сбиванием российских самолетов.

"Для того, чтобы не быть пораженным из ПЗРК или других средств, Су-25 сближаются с линией фронта на очень низкой высоте. Далее они немного поднимаются, выпускают неуправляемые ракеты в направлении противника и выходят. Чтобы быстро убежать они летят быстро и низко, поэтому времени на реакцию расчета ПЗРК фактически нет. Подловить самолет очень не просто", – объяснил военный обозреватель.

В России осталось уже и не так много самолетов Су-25. Кроме того, сейчас их не производят. Поэтому каждая потеря такого штурмовика является безвозвратной для оккупантов. Кроме того, еще и у пилотов подбитых самолетов мало шансов выжить, ведь катапультирование на низких высотах очень проблематично.

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"Важно понимать, что в противостоянии российской авиации и украинской ПВО, важнейшими целями являются не Су-25, которые действуют на линии фронта, а Су-30, Су-34, Су-35, которые с больших дистанций сбрасывают тяжелые планерные бомбы", – добавил Шарп.