ВСУ подстрелили российский беспилотник: яркие фото металлолома
Источник:Дмитрий Живицкий
В Сумской области украинские военные приземлили вражеский дрон. Наши бойцы традиционно помешали враждебным планам России.
Соответствующую информацию сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он также добавил, что ночь на 9 ноября в области прошла спокойно.
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ВСУ приземлили вражеский беспилотник
"Приземлили" еще один вражеский беспилотник. Сбили его со стрелкового оружия в небе над Сумской областью,
– сообщил Живицкий.
Глава областной военной администрации эмоционально отметил, что это отличная работа наших военных.
ВСУ сбили вражеский беспилотник / Фото Дмитрия Живицкого
Кроме того, 7 ноября военные 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе Shahed. Их россияне на войне против Украины подписывают как Герань-2.
Известно, что тогда украинские военные также вывели дрон-камикадзе из строя стрелковым оружием. Затем он сдетонировал в воздухе.
Россия использует на войне иранские дроны: новые данные
- Россия использует в войне против Украины иранские дроны-камикадзе. Хотя и Тегеран, и Москва это несколько месяцев отрицали.
- Уже 5 ноября глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан впервые признал, что его страна действительно снабжала дронами Россию.
- Однако иранский министр снова цинично соврал, что якобы Иран передал Кремлю ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине, то есть до 24 февраля.
- Уже 8 ноября эти слова опровергла наша разведка, предоставив данные о сбитом беспилотнике Mohajer-6. Винт к которому был изготовлен только в феврале 2022 года. А уже после этого дрон собрали и отправили в Украину.
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