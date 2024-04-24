Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в оперативной сводке для 24 Канала предположил, будут ли в пакете помощи ATACMS.
Кстати Нардеп Чернев рассказал, какие ограничения будут в ВСУ по использованию ATACMS
Что в первую очередь получат ВСУ от США
Свитан заметил, что все то, что нам нужно прежде всего, действительно находится в Польше и Германии. Если Джо Байден как можно быстрее подпишет законопроект о помощи Украине, то буквально на выходных можем увидеть первую партию вооружения, которое будет выполнять боевые задачи.
Первое – однозначно боеприпасы. Это то, чего нам не хватает,
– сказал полковник запаса.
По его мнению, в первых партиях вооружения в Украину поступят боеприпасы калибра 155 миллиметров, а дальше уже подтянутся ракеты для ПВО.
В то же время есть вопросы по поставкам ATACMS. Он считает, что, вероятнее всего, сразу предоставят ракеты в версии M39 с дальностью 160 километров, которыми мы уже работали.
Конечно, добавил Свитан, хотелось бы еще ракеты M39A1, которые имеют кассетную боевую часть и бьют на расстояние 300 километров. А также в версии М57 с фугасным зарядом и M39А3.
Если мы получим эти модификации ATACMS, то, подчеркнул он, работа по Крыму и Керченскому мосту станет подтверждением получения этих ракет.
Тяжелые бои за Часов Яр
Полковник запаса отметил, что Часов Яр для российских захватчиков – "вишенка на торте". Его пытаются "подарить" Путину на инаугурацию, которая должна состояться 7 мая.
Поэтому ближайшие 2 недели они будут двигаться в этом направлении. У нас есть механизмы противодействия,
– подчеркнул Свитан.
По его словам, пока еще не поступила помощь от США, мы их останавливаем, в частности, с помощью дронов. Иногда на некоторых позициях отбрасываем врага с участием наземных частей.
Что происходит в Часовом Яру: смотрите на карте
Свитан заметил, что в районе Часового Яра россияне теряют много личного состава и техники. Там находится более 20 тысяч оккупантов, и речь идет о линейных российских частях – хорошо укомплектованных десантниках.
Наши же защитники удерживают это тяжелое направление.
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