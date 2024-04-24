Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в оперативному зведенні для 24 Каналу припустив, чи будуть у пакеті допомоги ATACMS.
До речі Нардеп Чернєв розповів, які обмеження будуть у ЗСУ щодо використання ATACMS
Що найперше отримають ЗСУ від США
Світан зауважив, що все те, що нам потрібно насамперед, справді є у Польщі та Німеччині. Якщо Джо Байден якнайшвидше підпише законопроєкт про допомогу Україні, то буквально на вихідних можемо побачити першу партію озброєння, яке виконуватиме бойові завдання.
Перше – однозначно боєприпаси. Це те, чого нам бракує,
– сказав полковник запасу.
На його думку, у перших партіях озброєння до України надійдуть боєприпаси калібру 155 міліметрів, а далі вже підтягнуться ракети для ППО.
Водночас є питання щодо постачання ATACMS. Він вважає, що, найімовірніше, одразу нададуть ракети у версії M39 з дальністю 160 кілометрів, якими ми вже працювали.
Звісно, додав Світан, хотілося б ще ракети M39A1, які мають касетну бойову частину й б'ють на відстань 300 кілометрів. А також у версії М57 з фугасним зарядом та M39А3.
Якщо ми отримаємо ці модифікації ATACMS, то, наголосив він, робота по Криму і Керченському мосту стане підтвердженням отримання цих ракет.
Важкі бої за Часів Яр
Полковник запасу зазначив, що Часів Яр для російських загарбників – "вишенька на торті", який намагаються "подарувати" Путіну на інавгурацію, яка має відбутися 7 травня.
Тому найближчі 2 тижні вони рухатимуться цим напрямком. У нас є механізми протидії,
– наголосив Світан.
За його словами, поки ще не надійшла допомога від США, ми їх зупиняємо, зокрема, з допомогою дронів. Іноді на деяких позиціях відкидаємо ворога за участю наземних частин.
Що відбувається у Часовому Яру: дивіться на карті
Світан зауважив, що у районі Часового Яру росіяни втрачають багато особового складу й техніки. Там перебуває більш ніж 20 тисяч окупантів, і йдеться про лінійні російські частини – добре вкомплектованих десантників.
Наші ж захисники втримують цей важкий напрямок.
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