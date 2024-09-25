Там вообще нет укреплений: Свитан назвал перспективы боевых действий на Московском направлении

Украинские защитники прорвали еще один участок на границе с Россией в Курской области. Противник уже не впервые позволяет нашим силам зайти на собственную территорию. К тому же имеет там участки без мощных фортификационных сооружений.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что россиянам не хватает сил и средств для защиты собственной границы с Украиной. Ее протяженность примерно 600 километров.

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ВСУ работают там, где противник не ждет

Граница на Севере Украины пролегает между тремя нашими областями – Сумской, Черниговской и Харьковской и российскими – Брянской, Курской и Белгородской. Однако со стороны России она не укреплена как линия боевого соприкосновения.

Наверное у Кремля были определенные договоренности или с Украиной, или с США не воевать в эту сторону, поэтому Северное направление на Москву было открыто. Россияне до сих пор не построили там серьезной системы фортификаций, также нет карт минных полей в достаточном количестве,

– отметил военный эксперт.

Россияне выстраивали линию обороны южнее Москвы. Она, по словам Свитана, имеет несколько слоев с хорошей системой обеспечения, с большим количеством минных полей.

Такая линия была сооружена на юге – от Днепра до Донбасса. Она прикрывает Юг, а не Москву, которая в этом смысле "голая", там вообще нет укреплений,

– заметил он.

Сейчас россиян, по мнению Романа Свитана, начинает пугать некоторые украинские подразделения Десантно-штурмовых войск. Они работают довольно неплохо особенно там, где противник их не ждет.

Враг не имеет сплошной линии обороны, и ее можно вскрывать. Эти действия украинских сил дают надежду на то, что мы как минимум попугаем Россию, а как максимум – должны ее развалить,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Обратите внимание! Как стало известно 23 сентября, подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали российскую границу в Курской области. Это уже вторая успешная операция по прорыву границы с начала операции ВСУ на Курщине. ДШВ опубликовали соответствующее видео, на котором, в частности, можно увидеть как украинские защитники заходят на российскую территорию и ведут первые бои в пограничной полосе.