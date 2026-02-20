Россия потеряла шанс: полковник запаса разобрал успехи ВСУ на Гуляйпольском направлении

Украинские войска на Гуляйпольском направлении отбили утраченные ранее позиции в 3 населенных пунктах, установив контроль над частью "серой зоны". Теперь аналогичные действия необходимы на Степногорском направлении.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что речь идет не о стратегическом наступлении, а об успешно проведенной операции активной обороны, которая остановила российские планы.

Может ли новый рубеж обороны изменить ход боев?

Украинские командиры оперативного уровня должны определить оптимальный рубеж обороны на этом направлении, который решит две ключевые задачи: обеспечит надежную оборону и сделает невозможным развертывание российского наступления.

Россияне, были уверены, что украинские войска самостоятельно оставят Славянск и Краматорск, поэтому снизили активность на севере Донбасса. Зато в течение последних недель массово перебрасывали стратегические резервы на Гуляйпольское направление, а теперь дополнительно разворачивают силы в сторону Васильевки и Степногорска с западной части Запорожского фронта,

– объяснил Свитан.

Россия готовила мощное наступление из Гуляйполя на Покровское – стратегический узел на рокадной трассе Донецк – Запорожье в Днепропетровской области.

Именно для срыва этого наступления и была спланирована операция, но она не могла стать полноценным стратегическим контрнаступлением, поскольку на этом участке фронта плотность российских войск чрезвычайно высока.

В отличие от 2022 – 2023 годов, когда за линией фронта на Запорожье было почти открытое пространство до Азовского моря, сейчас россияне плотно насытили эту зону и продолжают наращивать там силы.

Смогут ли ВСУ окончательно зачистить Запорожское направление?

Поэтому никакого стратегического или оперативного прорыва здесь ожидать не стоит – только тактические задачи: контрудар, захват серой зоны и возвращение населенных пунктов, которые россияне формально "обозначали" своим присутствием.

Небольшие группы россиян заходили в населенные пункты, втыкали флаг, фотографировались и отчитывались Москве об очередном "захвате". Но это "ношение флага" в конце концов сыграло с ними злую шутку – наши войска взяли таких бойцов в плен или уничтожили, восстановили позиции и перешли к активной обороне с элементами наступательных действий,

– объяснил Свитан.

Украинские войска взяли под контроль часть "серой зоны" и восстановили утраченные позиции – это хорошо продуманная и выполненная операция на Гуляйпольском направлении, которая делает невозможным попытки россиян окружить Орехов.

"Теперь аналогичную операцию необходимо провести на Степногорском направлении. Россиян из Степногорска надо выбить – это опасная клешня к западу от Орехова, которая угрожает Запорожью. Армейская артиллерия с тамошних высот уже достигает города, поэтому необходимо восстановить контроль над этими высотами. Но это серьезная военная операция", – объяснил Свитан.

