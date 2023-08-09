ВСУ совершили "ограниченный рейд" через Днепр в Херсонской области: что об этом думают аналитики ISW

Вооруженные Силы Украины совершили ограниченный рейд через реку Днепр. Они высадились на левом берегу Херсонской области.

Хотя остается непонятным, установили ли украинские войска длительное присутствие на этом берегу. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Что говорят аналитики ISW

Несколько российских "военкоров" 8 августа сообщили, что украинские силы высадили в семь катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров.

Российский "военкор" отметил, что недавно российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" российских десантников из района Казачьей Лопани в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами неопределенного подразделения, тем самым ослабив российскую оборону в этом районе.

Так называемый оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо уменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что огонь российской артиллерии подбил украинские катера, а украинских военных вблизи Казачьей Лопани якобы нет.

Однако большинство известных российских "военкоров" утверждали, что украинским войскам удалось использовать тактический сюрприз и высадиться на левом берегу, прежде чем привлечь российские силы к обмену стрелковым оружием, и Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе, чтобы избежать паники в и так деликатном российском информационном пространстве,

– заявили аналитики.

Горячие точки в доступных данных NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа в этом районе, кажется, подтверждают, что там шли значительные боевые действия, которым, вероятно, предшествовал или сопровождался артиллерийский огонь.

"До конца дня 8 августа многие российские источники обновили свои заявления, сообщив, что российские войска сохраняют контроль над Казачьими Лагерями, оттеснив украинские силы обратно к береговой линии. В прибрежных районах близ Казачьих Лагерей происходят перестрелки из стрелкового оружия, и других поселениях на левом берегу", – отметили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что ISW еще не наблюдала визуальных доказательств, свидетельствующих о наличии значительного количества украинской армии или развертывании украинской техники вблизи Казачьих Лагерей, и текущая модель российских сообщений больше соответствует ограниченному рейду через реку, чем более широкой украинской операции.

Напомним, что военные обозреватели сообщали, что украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу Херсона. В Минобороны прокомментировали эту информацию.

"Определенные действия уже предприняты, уже завершены", – лаконично прокомментировала Анна Маляр.