В Приднестровье очень много оружия: освобождением Змеиного ВСУ спасли Молдову, – эксперт

российские оккупанты захватили остров Змеиный, чтобы использовать его как плацдарм для дальнейшего продвижения. Освободив его, наши военные фактически спасли Молдову от российского вторжения.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Притула. Он отметил, что россияне хотели после Змеиного пойти на Белгород-Днестровский, Татарбунарский и другие районы Украины, которые находятся за Днестровским лиманом.

К теме "Готовы их встречать": пограничники показали, как защищают границу с Приднестровьем

ВСУ разрушили мечту путина о восстановлении СССР

Там Приднестровье, которое, по сути, является форпостом россии. Там находится очень большое количество оружия. Все оружие, которое было у групп советских войск в Европе. Когда союз оккупировал страны Восточной Европы, то в Чехословакии, Германии, Венгрии, Польше было большое количество оружия советских войск,

– рассказал Притула.

Все это оружие до сих пор хранится на складах в Приднестровье. Кроме того, на территории непризнанной республики есть значительное количество войск – 5 тысяч армейцев и 30 тысяч мобилизационного потенциала.

Поэтому, если бы Вооруженные Силы Украины не подбили крейсер "Москва" и не выгнали россиян с острова Змеиный, путинские солдаты пошли бы на Молдову. Ведь, по словам Притулы, владимир путин мечтает о восстановлении советского союза и делает все, чтобы осуществить свои безумные идеи.

Но это у него не получилось. Нет ни Змеиного (под оккупацией – 24 канал), нет крейсера "Москва". Поэтому мы фактически спасли Молдову по состоянию на сегодня,

– подчеркнул специалист.

Почему оккупанты дальше обстреливают Змеиный

Притула считает, что есть несколько возможных объяснений тому, почему россияне продолжают уничтожать свою же технику на острове. Во-первых, враг может думать, что на Змеиный зашли ВСУ, что не имеет никакого смысла. Во-вторых, оккупанты хотят показать, что имеют огневой контроль над островом.

Напомним, 30 июня после нескольких огненных ударов по Змеиному российские военные покинули украинский остров. Вскоре там развевался наш флаг.

Смотрите больше – как ВСУ выгоняли врага из Змеиного: видео