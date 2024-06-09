Украина стабилизировала ситуацию на Севере, однако россияне давят на Востоке: детали от CNN

Украина стабилизировала ситуацию на Харьковском направлении после того, как месяц назад Россия начала наступление. Однако наши силы растянуты в других местах вдоль линии фронта.

Стабилизировать ситуацию удалось благодаря большему количеству вооружения и разрешения использовать его для поражения позиций на территории страны-агрессора. Впрочем, по данным CNN, Силы обороны растянуты на других участках фронта длиной в 1 тысячу километров, и являются "беззащитными перед смертоносными российскими авиационными бомбами".

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Разрешение бить по России сыграло значительную роль

Старший офицер Службы безопасности Украины с позывным "Банкир", который воюет в Харьковской области, рассказал CNN, что способность поражать российские цели через границу уже имеет положительное влияние на войне против российских захватчиков.

Появилась возможность осуществлять локальные контратакующие операции и отвоевывать территории, которые, например, были захвачены противником неделю назад,

– сказал он.

Заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев говорит, что американская система HIMARS стала основным оружием для ударов по российским позициям.

Из-за угрозы ударов HIMARS россияне стали реже использовать ракетные системы С-300 и С-400 для обстрела Харьковской области, но проблемой остаются планирующие бомбы.

Их сбрасывают с такой высоты, что они оказываются вне зоны досягаемости украинской обороны. В частности, пока у ВСУ нет разрешения сбивать российские самолеты на аэродромах американским оружием.

Также у бойцов нет разрешения использовать ракеты ATACMS на российской территории, как отмечает Чернев, имея в виду ракетную систему дальнего радиуса действия.

"Из-за этого мы до сих пор не можем решить вопрос с нанесением ударов планирующими бомбами по нашей территории. Харьков и другие приграничные районы до сих пор страдают от бомбовых ударов, погибает много мирных жителей", – говорит он.

Москва продолжает давить вдоль новой линии фронта на Севере

Россияне не оставляют попыток пробиться к селу Глубокое, что к северу от Харькова. Если им удастся удержаться там, они смогут прорваться к Липцам, расположенным всего в 30 километрах от города. Отмечается, что это поставит Харьков в зону действия артиллерии.

Российские войска продолжают удерживать плацдарм в Волчанске. По словам представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, которого цитирует CNN, бои переросли в ближний бой, когда подразделения воюют улицей за улицей. Однако большая часть города до сих пор находится под контролем ВСУ.

На Востоке Москва нацелилась на город Часов Яр в Донецкой области. Российские войска достигли определенных успехов. Далее на Юг вдоль восточной линии фронта россияне продвинулись к Западу от города Авдеевка, который был захвачен российскими войсками в феврале.

Российская армия пытается сделать все возможное на передовой до прибытия помощи США в Украину и пытается использовать это окно возможностей всеми мыслимыми способами,

– заверил Волошин.