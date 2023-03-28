В ВСУ рассказали, чем удается компенсировать необходимость снарядов на фронте

Украинские защитники тратят на поле боя сотни снарядов в сутки. Сейчас количество боеприпасов в военных Украины минимально необходимо по сравнению с врагом.

У оккупантов также уже нет безграничных запасов боеприпасов, однако их у врага несколько больше. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер восточной группировки войск Сергей Череватый, пишет 24 Канал.

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Не количеством, а качеством

Однако в отличие от российских войск, украинцы с начала полномасштабного вторжения не имели безграничных запасов снарядов и вынуждены использовать их как можно качественнее. По словам Череватого, такая снарядная диета в результате "очень натренировала наше артиллерийское тело".

Наши военнослужащие насколько научились минимум снарядов использовать с точностью, что для них это уже не какая-то новость и они в таком режиме постоянно действуют,

– подчеркнул спикер.

Следовательно, военнослужащие нашего государства компенсируют определенное преимущество врага в снарядах качеством выполнения артиллерийских задач. При этом максимально по полной используя и новейшие средства, которые Украина получила от партнеров.

Так что если необходимых снарядов у защитников станет больше, то врагу это не очень понравится. Ведь вместе с качеством исполнения возможности ВСУ возрастут на порядок.

Как еще можно компенсировать нехватку снарядов для ВСУ

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, компенсировать дефицит снарядов у военнослужащих Украины можно было бы несколькими способами. Помочь этому может и другое вооружение от партнеров. Речь, в частности, о:

предоставлении авиации, в частности, многоцелевых самолетов, таких как F-16,

использовании в большем количестве управляемых бомб JDAM,

использовании дальнобойных ракет.

Также он упомянул и об американских беспилотниках Reaper, один из которых в марте россияне сбили над Черным морем. Так, по его словам, в The Wall Street Journal вышел материал, в котором Президента США Джо Байдена призывают предоставить Украине эти беспилотники, а также дальнобойные ракеты.

"Это США может сделать в ответ на то, что российские самолеты повредили американский Reaper над Черным морем. Уже раздаются прямые призывы в СМИ. К этому призывают сенаторы и члены Конгресса. И в Украине все поддерживают такое решение. Но пока оно реализуется не полной мерой", – сказал Александр Мусиенко.