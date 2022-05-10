ВСУ ударили по 130 враждебным целям на Юге, ликвидировали десятки оккупантов и много техники

Украинские воины продолжают уничтожать пришедших на нашу землю россиян. Очередной удар им удалось нанести на южном направлении боевых действий.

Украинские военные сообщают, что удалось поразить 130 целей врага. Это сделали наши ракетно-артиллерийские подразделения по линии столкновения.

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Что именно потеряли российские оккупанты:

68 человек личного состава;

5 единиц автомобильной техники;

1 боевую бронированную машину.

Заметим, что Генштаб отчитывался о потерях врага на 10 мая. Они составляют уже 26 тысяч личного состава.

При этом ситуация на Юге остается напряженной. Украинским силам удается ее контролировать. В ОК "Юг" просят не паниковать, действовать уверенно и правильно, когда раздаются сигналы воздушной тревоги, и спускаться в укрытие. Также не следует помогать врагу, публикуя места, куда ударила ракета, и последствия обстрелов.

Обстрелы Николаевщины и Одесщины

Также украинские защитники рассказали о вражеских атаках на Николаевскую и Одесскую область 9 мая. В частности, по Николаевщине россияне били системами залпового огня, а по Одесщине – крылатыми ракетами, применяя стратегическую авиацию. Из-за этого в Одессе один человек погиб, 7 получили ранения. Своими подлыми обстрелами враг разрушил туристический объект, торговый центр и промышленные склады.

В ОК "Юг" предупреждают, что угроза обстрелов для всех регионов Украины также сохраняется. Ведь в море до сих пор базируется корабельная группировка российских захватчиков. На 6 кораблях и двух подлодках может храниться более полусотни крылатых ракет.

Украинские воины объясняют: раньше российские захватчики использовали современные ракеты воздушного базирования. Теперь, вероятно, они решили экономить, поэтому запускают старые советские. Поэтому они и попадают в гражданские объекты, убивают гражданских украинцев. Также из-за этого оказывают психологическое давление, потому что постоянно держат под угрозой.

Последние обстрелы россиян

Российские захватчики стали почаще выпускать снаряды по приграничной местности Сумской области. Оттуда они убегали после разгрома от ВСУ. В частности, один из последних обстрелов был в Белопольской общине. Провели его из систем залпового огня.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что 10 мая днем россияне в очередной раз ударили артиллерией и системами залпового огня по городу Северодонецк. Они цинично разбили газопровод. Жители города остались без газа.

Также Гайдай заверил, что идет оборона города Попасная. Ведь оккупантское минобороны России распространяло фейк о том, что якобы они город уже захватили. По словам Гайдая, оборона держится крепко, а россияне "в пакетах".

Как уничтожают врага в Луганской области: смотрите видео