После того, как оккупанты тестировали Антоновский мост, по нему ударили ВСУ, – детали от Хланя

Во временно оккупированном Херсоне днем 12 сентября снова произошел "хлопок". ВСУ ударили по Антоновскому мосту.

Еще примерно в 11 часов журналисты сообщали, что в Херсоне были слышны взрывы. Депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань эксклюзивно в эфире 24 канала сообщил, что украинские защитники ударили по мосту.

Внимание Под мощным огневым контролем ВСУ: россиянам не удается восстановить мосты

По его словам, это произошло после того, как оккупанты "тестировали" его.

Действительно, сегодня утром примерно в 11 часов было точное попадание в Антоновский мост. Была серия взрывов,

– рассказал Хлань.

Он добавил, что попали как в ближайшую технику оккупантов, так и собственно по самому мосту.

оккупанты пробовали переходить через мост

"Хочу отметить, что накануне местные видели небольшое, но передвижение по Антоновскому мосту. Я так понимаю, это были не гражданские", – добавил он.

Также горожане заметили военные машины. Похоже, так оккупанты попытались "протестовать" мост после того, как они его немного подлатали.

Похоже, частично это им удалось, но не надолго. Украинские защитники быстро исправили эту ситуацию и мощно ударили по мосту. Так что техника там уже не сможет проехать.

"Это еще раз подтверждает, что ВСУ держат под огневым контролем все транспортные артерии", – подчеркнул Хлань.

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Враг не может перекинуть силы через Днепр

Вооруженные Силы Украины на Юге взяли под огневой контроль пути снабжения оккупантов. В частности, в оперативном командовании "Юг" 10 сентября еще раз подтвердили, что ВСУ держат под огневым контролем логистику врага.

Сообщается, что россияне пытаются восстановить мосты или построить понтонные переправы, однако все попытки врага напрасны. Ранее оккупанты в Херсонской области заявили, что не планируют восстанавливать Антоновский мост.