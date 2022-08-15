Появились кадры последствий удара ВСУ по базе вагнеровцев в Попасной

Вечером 14 августа ВСУ успешно ликвидировали базу наемников ЧВК "Вагнер" в Попасной Луганской области. Пока неизвестно, сколько именно оккупантов погибло, однако в сети уже появились кадры с места удара.

Из обнародованных кадров, которые распространяют украинские телеграм-каналы, видно, что здание полностью разрушено.

Важно Минус заместители пригожина и 100 вагнеровцев-руководителей, – Гайдай о взрывах в Попасной

Видимо, под завалами осталось много вагнеровцев. Пострадал не только личный состав, но и обеспечение оккупантов.

Что известно о взрыве в Попасной

Журналист и блогер Денис Казанский сообщал, что из-под завалов российской базы выносят раненых и убитых вагнеровцев. Кстати, их оккупанты набирали в тюрьмах. Интересно, что рассекретил расположение базы российский "военкор", который выложил в сеть фотографию с подписью о том, что вагнеровцы встретили его как родного.

Детали о взрывах в Попасной рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Пока детали не будем озвучивать, но, если окажется, что более 100 вагнеровцев из руководящего состава погибли, то это для нас уже не будет новостью,

– порадовал Гайдай.

В то же время "повара" владимира путина евгения пригожина там, скорее всего, не было. Но под удар попали его заместители.

Взрыв в Попасной / Фото с телеграм-канала "Политика Страны"

Последствия "хлопка" в Попасной: смотрите видео

Потери россиян на войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

43 750 военных;

1827 танков;

4 141 боевую бронированную машину;

985 артиллерийских систем;

261 реактивную систему залпового огня;

136 средств ПВО;

233 самолета;

195 вертолетов;

787 беспилотников оперативно-тактического уровня;

187 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

3044 единицы автомобильной техники и автоцистерн;

92 единицы специальной техники.

Как прошли сутки в Луганской области

По данным Гайдая, на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны 3 населенных пункта. Также враг выпустил 7 ракет. В течение ночи:

7 раз работала ствольная артиллерия врага,

4 раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня,

шесть – из минометов,

совершены 4 танковых наступления.

В то же время, 14 августа 8 вражеских атак были успешно отбиты. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили.

ВСУ попали по базе вагнеровцев в Попасной: смотрите видео