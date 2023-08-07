В Крым стоят безумные очереди: у окупантов на Херсонщине истерика после ударов ВСУ по мостам

Любые автомобильные пути из оккупированного Крыма – логистические артерии, по которым российские захватчики перебрасывают технику в Украину. Вооруженные Силы постепенно уничтожают логистику врага.

Атаки по мостах в Чонгаре и Геническе посеяли панику и пессимистические настроения среди оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлыч.

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Оккупанты напуганы

Одиозный гауляйтер Владимир Сальдо раньше успокаивал, что сейчас все починим, для военной техники препятствий нет. Однако теперь даже ему не весело. Ведь скоро придется собирать манатки и убегать из Херсонщины.

В Крым стоят безумные очереди. Первоначально в чатах было много сообщений. Россияне считали автомобили, передавали данные, присылали фотографии, а теперь у данных есть расхождения. У кого-то 5 машин, у кого-то 50 в очереди. Нет фотографий. Они напуганы,

– рассказала журналистка из Херсона.

С мостами на оккупированной части Херсонской области все плохо. Даже если большой транспорт там и будет ходить, то очень тяжело. А чинить поврежденную инфраструктуру россияне не спешат, ведь понимают, что это риск для их жизни.

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Проблемы со снабжением

Вероятно, у россиян стало меньше ресурсов для обстрелов. На плотность обстрелов оккупантов возможно повлияло то, что мосты у Арабатской Стрелки повреждены. Теперь захватчикам тяжело доставлять технику.

К тому же в последнее время россияне часто перекрывают мост через Керчинский пролив. Снабжение оружия и тяжелого вооружения через Джанкой осложнилось, ведь мосты в Чонгаре повреждены.

"Мне кажется, что это одна из причин того, что обстрелов стало меньше. Однако, к сожалению, они не стали менее кровавыми, такие же агрессивные. Оккупанты целятся в больницы, коммунальные заведения, жилые дома. Самих обстрелов стало меньше, но не стало меньше трагедий", – отметила Вирлич.

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