Что-то "прилетело" в парк Победы в Энергодаре, где оккупанты прятали технику, – корреспондент

Утром 4 января украинская артиллерия атаковала позиции врага в Энергодаре. Место атаки расположено на окраине города, где нет жилых домов.

Об этом для 24 Канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что, вероятно, под огнем оказалась вражеская техника.

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"Там есть парк Победы на окраине города, ближе к Каховскому водохранилищу. Туда что-то очень неплохо прилетело. Там часто россияне в парковой зоне прятали технику", – сказал журналист.

Он сообщил, что накануне защитники били по врагу в Каменце и Пологах. По словам корреспондента, украинские военные ежедневно рушат планы врага.

Выбивают живую силу, технику и боеприпасы, – добавил корреспондент.

Взрывы в Бердянске

3 января защитникиатаковали технику врага возле аэропорта Бердянска. По словам корреспондента, попадания в это место уже были. Оккупанты заявили, что причиной является дрон.

"Даже их российские военные коры отрицали, что очень много было дыма и взрывов, как для какого-то дрона кустарных производств", – заметил корреспондент.

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