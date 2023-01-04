Что-то "прилетело" в парк Победы в Энергодаре, где оккупанты прятали технику, – корреспондент
Утром 4 января украинская артиллерия атаковала позиции врага в Энергодаре. Место атаки расположено на окраине города, где нет жилых домов.
Об этом для 24 Канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что, вероятно, под огнем оказалась вражеская техника.
К теме Генштаб подтвердил удар по Токмаку и другим местам скопления врага: "убрали" более 250 бойцов
"Там есть парк Победы на окраине города, ближе к Каховскому водохранилищу. Туда что-то очень неплохо прилетело. Там часто россияне в парковой зоне прятали технику", – сказал журналист.
Он сообщил, что накануне защитники били по врагу в Каменце и Пологах. По словам корреспондента, украинские военные ежедневно рушат планы врага.
Выбивают живую силу, технику и боеприпасы, – добавил корреспондент.
Взрывы в Бердянске
3 января защитникиатаковали технику врага возле аэропорта Бердянска. По словам корреспондента, попадания в это место уже были. Оккупанты заявили, что причиной является дрон.
"Даже их российские военные коры отрицали, что очень много было дыма и взрывов, как для какого-то дрона кустарных производств", – заметил корреспондент.
Что происходит в Запорожской области: последние новости
- 3 января враг ударил по Запорожью и поразил гражданскую инфраструктуру города. На месте попаданий возникли пожары. Один человек получил ранения.
- Военный обозреватель Денис Попович считает, что в Запорожской области возможно готовятся к наступательным действиям.
- Враги строят укрепления возле Мелитополя и перекидывают туда живую силу.