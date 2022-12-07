Возле Энергодара россияне "неудачно покурили": как ВСУ отвечают оккупантам в Запорожской области

Российские оккупанты обстреливают наших военных в Запорожской области. Бойцы Вооруженных Сил Украины отвечают им огнем, ударяя по местам размещения врага.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, оккупанты обустраивают позиции для артиллерии среди сел, чтобы наши военные не поражали их в ответ.

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Что происходит в Токмаке и Мелитополе

Он рассказал, что минувшей ночью под Токмаком был прилет в место, откуда российские оккупанты стреляли из С-300. Оккупанты тем временем свозят кровати в туберкулезный диспансер, поскольку, очевидно, им уже некуда складывать раненых. Генштаб подтверждает, что за предыдущие дни в Запорожской области были поражены 20 единиц военной техники и около 70 оккупантов получили ранения.

Есть много неофициальной информации, но подтвержденной военными с мест о том, что в Михайловке был за предыдущие сутки очень удачный прилет и там все долго детонировало.

– рассказал корреспондент.

Кроме того, по его словам, в Мелитополе взорвали местного коллаборанта Волыка. В свое время он был социалистом и фотографировался с Ильей Кивой. В настоящее время предатель находится в больнице. В целом в Мелитополе каждый день бывает достаточно громко.

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Как оккупанты "неудачно покурили" возле Энергодара

По данным местных жителей, оккупанты обустроили позицию для артиллерии посреди села Знаменка, чтобы наши военные не поразили их в ответ. Оттуда россияне стреляют в сторону Никополя и Энергодара.

Там, где оккупанты не стоят посреди села, их поражают. Еще одно свежее сообщение о том, что в районе Днепровки российские артиллеристы сегодня "покурили" и очень неудачно – там у них что-то взорвалось,

– сказал корреспондент.

Он отметил, что село Днепровка расположено примерно в 10 километрах от Энергодара, поэтому туда наша артиллерия может стрелять достаточно безопасно. В общем, наши защитники уже не раз "накрывают" оккупантов там огнем.

Ситуация в Запорожской области: коротко