Одним махом – и в ад: ВСУ уничтожили блиндаж с оккупантами на Купянском направлении

Украинские защитники продолжают давать врагу отпор, нанося урон в живой силе и технике. Так, военные уничтожили блиндаж с россиянами на Купянском направлении.

Украинские защитники показали, как они отправляли окrупантов в ад на Харьковщине.

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Обнаружили и ударили

Известно, что по врагу удачно отработали аэроразведчики первой стрелковой роты Луцкого батальона 100-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Заручившись поддержкой подразделений 41 отдельной механизированной бригады, они уничтожили вражеский блиндаж с личным составом на Купянском направлении.

Оккупанты сразу прибыли в ад, где черти как раз доводили до кипения смолу в одном из своих котлов! Дальше будет еще жарче, еще хлопчатей, еще жарче!

– пообещали военные.

Украинцы уничтожают российскую нечисть в Харьковской области: видео 100 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Зеленский посетил командный пункт в Купянске

30 ноября президент Украины прибыл в Купянское направление. Глава государства посетил передовой командный пункт. Вместе с ним на самом горячем участке фронта побывал и министр обороны Рустем Умеров. Во время совещания с военными Зеленский заслушал доклад командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского.

Также президент наградил пятерых военнослужащих и передал 18 наград для вручения по месту службы.