ВСУ уничтожили лодки, которые оккупанты готовили для ДРГ в дельте Днепра
Вооруженные Силы Украины за прошедшие сутки ударили по двум лодкам оккупантов. Именно их враг готовил к маневрированию ДРГ в дельте Днепра.
Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, наши защитники за прошедшие сутки выполнили более 60 огневых задач в ответ на обстрелы оккупантами населенных пунктов.
Важно Враг готовил ДРГ, а украинские защитники уничтожили их плавсредства, – Гуменюк
Оккупанты готовили ДРГ в дельте Днепра
Как рассказала Гуменюк, украинские защитники попали в пункты хранения боеприпасов россиян в Каховке, горюче-смазочных материалов в Олешках. Также есть попадание с поражением и повреждением крупнокалиберной артиллерии врага – более 5 единиц и 3 единицы автомобильной техники.
Также поражены 2 лодки, которые враг продолжает готовить для маневрирования ДРГ в дельте Днепра,
– отметила спикер ОК "Юг".
По словам Гуменюк, сейчас оккупанты преимущественно занимаются имитацией активной деятельности, а также продолжают цинично обстреливать мирное население.
Диверсанты пытаются пересечь границу
- Утром 20 января российские диверсанты пытались пересечь границу со стороны Сумской области. К счастью, им это не удалось.
- Так, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории России в Юнаковскую громаду. Наши военные открыли огонь и, как следствие, враг сбежал.
- Кроме этого, российская ДРГ пыталась высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре. Однако в итоге наши защитники поразили вражеский катер.