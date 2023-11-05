Корабль, пораженный в Керчи, еще даже не участвовал в плавании, – Игнат

Воины ВСУ ударили по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Воины поразили корабль типа "Каракурт" – один из самых современных в России. Он так и не успел поработать на оккупантов.

Воины ВСУ мощно ударили по оккупантам и нанесли им урон. На этот раз – очевидно, минуснулся корабль. Николай Олещук поблагодарил пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары по инфраструктуре "Залива". Он подчеркнул, что украинские герои "словно SCALPелем прошлись".

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Юрий Игнат в эфире телемарафона заметил, что командующий послал месседж партнерам, чем именно удалось поразить вражеский корабль. Спикер Воздушных сил добавил: пока должны дождаться результатов, чтобы знать, пошел ли корабль вслед за крейсером "Москва". Он также рассказал, что корабль еще не участвовал в плавании. Его готовили к тому, чтобы вывести в море и атаковать Украину.

В Крыму в Кетче поразили корабль типа "Каракурт". Он является носителем крылатых ракет "Калибр". Ими российские оккупанты часто атакуют украинские территории. В минобороны страны-террористки успели пожаловаться из-за этого. Российские оккупанты уже должны понять, что для них нет никакого будущего на территории временно оккупированного Крыма. Освобождение полуострова близится.