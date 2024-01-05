Еще один подарок на день рождения Буданова: ВСУ поразили склад боеприпасов в Крыму

Днем 4 января в Крыму прогремели несколько взрывов. Украинские защитники атаковали вражеские объекты, в том числе командный пункт под Севастополем.

Теперь стало известно, что Силам обороны удалось также ликвидировать вражеский склад с боеприпасами.

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Успех ВСУ

Днем 4 декабря на временно оккупированном полуострове раздался ряд взрывов. Громко было под Севастополем. Там Украина ударила по командному пункту окупантов. Беспокойно было и под Евпаторией, где украинские силы нанесли удар по противовоздушной обороне противника.

Оказывается, один из вчерашних "хлопков" случился и на складе боеприпасов россиян.

"Самая массированная атака на Крым"

Вчерашнее взрывное "шоу" оккупанты уже окрестили самой большой атакой на захваченный ими полуостров. Россияне заявили о почти 40 беспилотниках, которые запустили по Крыму. Кроме того, враг рассказал о 10 ракетах, которые летели в сторону оккупированной территории, и якобы были сбиты их "ПВО". Однако мы хорошо знаем, что ракеты долетели куда надо, а противник как всегда пытается выдавать желаемое за реальность.

Так, в ВСУ подтвердили поражение командного пункта под Севастополем. Прилететь могло и по воинской части на Юхариной балке. Кроме того, известно об уничтожении РЛС в Евпатории. Удар пришелся и по оккупационной части связи.

По словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, пока продолжается сбор информации о количестве и "качестве" потерь оккупантов в Крыму после "хлопка" 4 января. Пока не будет официального подтверждения, говорить о гибели российских высокопоставленных чиновников армии и генералов под Севастополем рано.

Полковник прокомментировала и удар по российскому ПВО. Она отметила, что россиянам теперь снова придется ее передислоцировать. Воздушная защита оккупантов в Крыму трещит по швам.

В подарок – сгоревший Су-34

Следует заметить, что вчера горячо было не только на оккупированном полуострове, в самой России, в частности, Челябинске, Белгороде и Новороссийске тоже были слышны громкие взрывы. Вероятно, таким образом оккупантов поздравили с днем ​​рождения главы украинской разведки Кирилла Буданова. Главе ГУР исполнилось 38 лет. Ведомство, которым он руководит еще утром 4 января, сообщило о своем подарке начальнику, опубликовав видео, на котором горел российский самолет. Им оказалась гордость Путина – Су-34. Пылал истребитель на аэродроме в районе Челябинска.