Враги почувствовали, что такое смерть, – мэр Мелитополя об ударах по военным базам россиян

В ночь на 8 августа HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе. Более 100 российских солдат, находившихся в эту ночь во временных казармах, получили билеты на концерт кобзона.

Мэр Мелитополя Иван Федоров раскрыл детали сверхрезультативного удара украинских защитников. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, в российских пропагандистских пабликах уже обвиняют украинские власти, мол, они якобы прекратили электроснабжение в некоторые районы Мелитополя (хотя это россияне полностью захватили предприятие облэнерго).

Так что на самом деле произошло следующее: сегодня ночью украинские защитники нанесли удары по некоторым военным базам россиян в городе.

Речь идет о двух промзонах, на территории которых россияне накапливали свои боеприпасы, личный состав и тяжелое вооружение,

– уточнил мэр.

Поэтому сейчас для жителей Мелитополя – праздник, добавил он.

"Потому что враги сегодня почувствовали, что такое смерть. И не один-два, а десятки из них", – подчеркнул Федоров.

Также следует отметить, что благодаря тому, что свое действие прекратили еще несколько военных баз, деоккупация Мелитополя стала на шаг ближе.

Атака ВСУ по оккупантам в Мелитополе: что известно

Мощные звуки взрывов раздались в городе после полуночи 8 августа. Украинские бойцы ударили по пунктам временной дислокации оккупантов на промышленных площадках Мелитополя из HIMARS. Войско противника понесло серьезные потери.

Впоследствии информацию об атаке по оккупантам подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. По предварительным данным, наши защитники ликвидировали сотню российских оккупантов, находившихся во временно обустроенных казармах. Кроме того, войско противника понесло серьезные потери в технике.

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