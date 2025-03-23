Воздушные силы уничтожили сводную роту обеспечения переправы врага на Херсонщине, – Генштаб

Украинские военные нанесли удар и уничтожили сводную роту обеспечения переправы врага. Это случилось на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Интересно ВСУ уничтожили оккупантов на территории детского лагеря в Скадовске, – "Атеш"

Какие результаты атаки ВСУ по оккупантам на Херсонщине

В Генштабе рассказали, что поражение врага произошло 21 марта в Днепрянах, что на временно оккупированной территории Херсонской области. Именно там была уничтожена сводная рота обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

В результате поражения уничтожены вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами,

– отметили военные.

Удар по оккупантам на временно оккупированной территории Херсонской области / Видео Генштаба ВСУ

Защитники отметили, что уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе.

В Генштабе заверили, что летчики Воздушных Сил ВСУ, а также представители других частей Сил обороны, будут продолжать наносить удары по подразделениям оккупантов, пока в нашей стране не наступит справедливый мир.

К слову, Воздушные силы ВСУ 21 марта также нанесли успешный удар по месту сосредоточения российских военных в Торецке в Донецкой области. В результате был уничтожен личный состав врага, включая десантно-штурмовые группы и операторов БпЛА.