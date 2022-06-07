ВСУ ударили по враждебным позициям на Северодонецком направлении: их наводили пограничники

Вооруженные Силы Украины делают все необходимое, чтобы выбить российских захватчиков из Северодонецка. Помогают им в этом и пограничники.

В частности, пограничники наводят украинскую артиллерию на вражеские подразделения. Об этом на брифинге рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет 24 канал.

Зеленский оценил возможности ВСУ на Северодонецком направлении

ВСУ открыли минометный огонь по оккупантам

Украинские защитники делают все возможное, чтобы давать отпор российским оккупантам. Эффективно действуют операторы беспилотных летательных средств, в том числе пограничники, которые наводят артиллерию на врага,

– отметил Демченко.

Он рассказал, что во время воздушной разведки 6 июня на направлении Северодонецкое подразделение пограничников обнаружило позиции российской пехоты. Информация о расположении врага была передана Вооруженным Силам Украины. Далее военные нанесли русской армии поражение с применением минометов.

Подробнее о ситуации в Северодонецке

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 7 июня, в Северодонецке продолжаются активные боевые действия. Российские кафиры пытаются штурмом взять город, но наши воины их выбивают. Россияне также хотят захватить трассу Лисичанск – Бахмут. Ведь именно по ней возят гуманитарную помощь в Лисичанск и Северодонецк. Эта дорога является важным логистическим маршрутом. Сейчас трассу контролируют наши бойцы, но из-за постоянных обстрелов передвигаться по ней – опасно.

Еще недавно враг контролировал большую часть города, а ситуация постоянно менялась. Однако ВСУ провели удачное контрнаступление и выбили оккупантов. Теперь Северодонецк фактически поделен пополам.

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На передовую для захвата города бросают мобилизованных из Донбасса

Основатель правозащитной организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский рассказал, что на передовую в Северодонецк путинские солдаты бросают незаконно мобилизованных из временно оккупированного Донбасса. Без опыта и подготовки они попадают в мясорубку.

Поэтому на Луганщине и Донетчине возникли протестные настроения, женщины мобилизованных устраивают акции. Они требуют, чтобы главари боевиков вернули их мужчин с войны.

К теме смотрите видео о том, как из соседнего Лисичанска под постоянными обстрелами эвакуируют людей: