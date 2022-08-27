Генерал-лейтенант назвал факторы, указывающие, что ВСУ перехватили инициативу на фронте

Следующие 2 месяца будут решающими на фронте. Есть несколько факторов, указывающих на то, что ВСУ перехватили инициативу в войне.

Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Ведь ранее сообщалось, что возможности россиян уменьшаются с каждым днем.

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россиян испугало возможное наступление ВСУ на Юге

Романенко отметил, что анонсированное возможное наступление ВСУ на Юге заставило россиян, можно сказать, испугаться. Они оценили ситуацию и были вынуждены перебросить на Юг войска из других направлений, которые они сочли главными. В частности, около 10 тысяч из Изюмского и 15 тысяч из Донецкого.

Кроме того, завели где-то находившие резервы. Они уже не такого уровня подготовки и оснастки. В частности, воздушно-десантные части. В общей сложности на Херсонщине они сформировали группировку: 25 тысяч на правом берегу Днепра и 27 – 28 тысяч на левом,

– отметил военный эксперт.

Удары по логистическим путям и пунктам управления

Еще один фактор, свидетельствующий о том, что ВСУ перехватили инициативу, это удары наших военных по логистическим путям и пунктам управления оккупантов. Генерал-лейтенант отметил: очень важно, что удары были нанесены по объектам в Крыму.

"Кроме военного значения, ведь были уничтожены авиация, склады, горюче-смазочные материалы и т.п., это еще и огромное морально-психологическое влияние на российских военных и членов их семей в Крыму. Также непосредственно и на граждан россии, которые незаконно приехали на полуостров и сейчас оттуда бегут", – сообщил Романенко.

У путина оставалось 2 козыря

По словам военного эксперта, у путина оставалось 2 козыря, которые он мог использовать. Это тактическое ядерное оружие и так называемый судный день – массированный ракетный удар.

Мы пережили 23 – 24 августа, и россия не смогла организовать подобные ракетные удары. Да, были попадания, жертвы, но это не то, о чем говорила их пропаганда,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Относительно ядерного оружия Романенко сказал, что под давлением Западных партнеров путин вынужден был выступить с заявлением, что он отказывается от применения ядерного оружия, поскольку Украина – не ядерное государство.

"Хотя полностью он не отказался. путин пытается дальше использовать для ядерного шантажа ЗАЭС", – подчеркнул военный эксперт.

Также генерал-лейтенант добавил, что оккупанты сформировали наступательные подразделения на Запорожском направлении, но принять решение о его начале не могут. Они не уверены в своих силах. Задача наших войск состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше вражеской живой силы и техники, уменьшить их потенциал и подготовиться к контрнаступательным действиям на определенных направлениях.

Романенко назвал факторы, указывающие, что ВСУ перехватили инициативу на фронте: смотрите видео

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