"Рубикон" под ударом украинских сил: что удалось уничтожить

Украинские защитники начали прицельно уничтожать инфраструктуру вражеских беспилотников на восточном фронте. Под удар попали склады и командные пункты подразделения, специализирующегося на дронах.

Как сообщил в эфире 24 Канала пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, речь идет о российской группировке "Рубикон". По свежим данным Генштаба, наши бойцы успешно нанесли удары по вражеским объектам на территории Донецкой и Луганской областей.

Подробности ударов по оккупантам

В частности, украинские силы поразили склад беспилотников вблизи Волновахи. Также под удар попали пункты управления дронами в районах Новоселовки Первой и Дачного.

Отдельная страничка сегодня в деятельности сил обороны – это уничтожение именно этих структур, связанных с малогабаритной авиацией,

– Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии.

Он добавил, что сейчас украинские военные уничтожают не только сами дроны, но и экипажи, пусковые установки и хранилища на полигонах.

В то же время военный призвал украинцев соблюдать информационное молчание. Он напомнил, что публикация кадров ударов в тылу помогает россиянам корректировать повторные удары.

Что предшествовало

Напомним, ранее мы писали, что защитники уничтожили сразу два центра управления возле Новопрокоповки в Запорожской области.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, недавно ВСУ уничтожили наземную станцию управления тяжелыми беспилотниками на аэродроме Саки в оккупированном Крыму.