Новые ракеты: авиаэксперт предположил, чем ВСУ нанесли сокрушительный удар по логистике в Крыму

Украина ведет системную кампанию по демилитаризации Крыма с помощью авиаударов, интенсивность которых только нарастает. Уничтожение средств ПВО и нефтебаз постепенно делает пребывание российских войск на полуострове невозможным.

Авиационный эксперт Константин Криволап пояснил 24 Каналу, что этому способствует получение новых американских ракет.

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Что стоит за ростом эффективности ударов по Крыму?

Эксперт предположил, что, скорее всего, наступательной десантной операции на полуостров со стороны Украины не будет. Ведь достичь результата можно просто нанося постоянные воздушные удары.

Средств ПВО у России на полуострове все меньше, а мы поражаем все больше. Судя по всему, мы уже получили от американцев ракеты ERAM – целую линейку недорогих крылатых ракет для Украины. Вероятно, именно они вместе с 500-фунтовыми бомбами были использованы в ударе по Чонгару – первый удар нанесли дроном, но последующие нанесли значительно большие разрушения,

– сказал Криволап.

Точно подтвердить использование ракет ERAM пока невозможно – поставки должны были начаться только в октябре, поэтому, возможно, это еще пробная версия. Но независимо от типа оружия, факт остается фактом: ударные возможности Украины значительно растут, что уже неоднократно подтверждено результатами атак по Крыму.

"Наша цель – довести ситуацию до такой точки, когда оккупанты будут вынуждены покинуть полуостров сами, без воды, топлива и защиты", – подчеркнул Криволап.

Как удары по Крыму меняют ход войны: смотрите в видео

Что известно о ситуации в оккупированном Крыму?

На спутниковых снимках Чонгарского моста зафиксировали последствия ударов ВСУ: оккупанты вынуждены использовать понтонную переправу, что вызвало масштабные пробки из десятков грузовиков и остановку движения у Крыма. Несмотря на попытки оккупационной администрации во главе с Сальдо демонстрировать иллюзию спокойствия, ситуация для врага является критической.

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, российские власти пытаются скрыть реальное положение дел, однако уничтожение логистического узла в Чонгаре нанесло серьезный удар по способности россиян поддерживать стабильное сообщение с полуостровом.