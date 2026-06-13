Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що цьому сприяє отримання нових американських ракет.

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Що стоїть за зростанням ефективності ударів по Криму?

Експерт припустив, що швидше за все наступальної десантної операції на півострів з боку України не буде. Адже досягти результату можна просто завдаючи постійних повітряних ударів.

Засобів ППО в Росії на півострові все менше, а ми вражаємо все більше. Судячи з усього, ми вже отримали від американців ракети ERAM – цілу лінійку низьковартісних крилатих ракет для України. Ймовірно, саме вони разом із 500-фунтовими бомбами були використані в ударі по Чонгару – перший удар завдали дроном, але наступні завдали значно більших руйнувань,

– сказав Криволап.

Точно підтвердити використання ракет ERAM поки неможливо – постачання мало починатися лише в жовтні, тож, можливо, це ще пробна версія. Але незалежно від типу зброї, факт залишається фактом: ударні спроможності України значно зростають, що вже неодноразово підтверджено результатами атак по Криму.

"Наша мета – довести ситуацію до такої точки, коли окупанти будуть змушені залишити півострів самі, без води, пального та захисту", – наголосив Криволап.

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Що відомо про ситуацію в окупованому Криму?

На супутникових знімках Чонгарського мосту зафіксували наслідки ударів ЗСУ: окупанти змушені використовувати понтонну переправу, що спричинило масштабні затори з десятків вантажівок та зупинку руху біля Криму. Попри спроби окупаційної адміністрації на чолі з Сальдо демонструвати ілюзію спокою, ситуація для ворога є критичною.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, російська влада намагається приховати реальний стан справ, однак знищення логістичного вузла в Чонгарі завдало серйозного удару по спроможності росіян підтримувати стабільне сполучення з півостровом.