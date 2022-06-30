ВСУ показали, как "Шилкой" бьют по воздушным целям
Источник:ВСУ
Украинские защитники показали, как уничтожают врага на нашей земле. Для этого в ход пошла ВСУ-23-4 "Шилка".
Так, "Шилка" безупречно отработала по воздушным целям врага.
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Отметим, "Шилка" – это зенитная самоходная установка советского производства. Она предназначена для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск, а также уничтожения летающих воздушных целей со скоростью до 450 метров в секунду.
В Вооруженных силах обнародовали видео, на котором работает эта техника:
К слову, накануне украинские войска разбили склад боеприпасов боевиков на временно оккупированной Луганской области. Свою эффективность показала американская ракетная артиллерийская система HIMARS.
Потери врага
Благодаря профессионализму ВСУ, количество ликвидированных оккупантов постоянно растет. С 24 февраля уничтожили уже 35 600 российских солдат, за последние сутки – 150. Кроме того, украинская армия обезвредила тысячи единиц вражеской техники.
- танков – 1 573,
- боевых бронированных машин – 3 726,
- артиллерийских систем – 790,
- реактивных систем залпового огня – 264,
- средства ПВО – 104,
- самолетов – 217,
- вертолетов – 185,
- беспилотники оперативно-тактического уровня – 641,
- крылатые ракеты – 143,
- корабли /катера – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 602,
- специальная техника – 61.
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