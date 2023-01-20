Каждый раз получают от ВСУ, – Гуменюк об уничтожении оккупантов на Кинбурнской косе

Российские захватчики используют Кинбурнскую косу для обстрелов мирных городов и сел. Наши воины бьют по оккупантам всякий раз, как они наведываются туда с целью гражданского террора.

Об этом 24 Каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты также используют Кинбурнскую косу, чтобы обстреливать международные транспортные морские пути и Николаевщина не смогла бы присоединиться к зерновому соглашению.

Обратите внимание Есть угроза и единичных ракетных ударов, и массированной атаки, – в ОК "Юг" назвали признаки

ВСУ уничтожают россиян на Кинбурнской косе

Гуменюк подчеркнула, что оккупанты не имеют постоянного контроля над Кинбурнской косой, но у них есть коридор по суше. Поэтому россияне могут перемещать туда с оккупированного левобережья свою технику и личный состав.

Время от времени россияне наведываются туда, чтобы наносить удары по противоположному берегу Днепровско-Бугского лимана, пытаясь таким образом терроризировать морские транспортные пути и население Очаковской и Куцурубской общин.

Но, по ее словам, наши защитники дают мощный ответ, в частности, в эту ночь были снова поражены 6 представителей личного состава и 2 единицы вражеской бронетехники.

Поэтому каждый раз, когда они туда приезжают, получают то, за чем приехали,

– заявила Гуменюк.

К тому же, отметила она, такая деятельность захватчиков является своеобразным давлением и напоминанием о том, что Николаевская область не полностью деоккупирована.

Какое значение для россиян имеет Кинбурнская коса

Она отметила, что оккупанты используют Кинбурнскую косу, чтобы терроризировать международные транспортные морские пути и Николаевщина не смогла бы присоединиться к зерновому соглашению. А это развитие страны, поднятие экономики, вообще расширение наших позиций и поддержка среди мирового сообщества.

Потому что именно следование по этому пути зерновых из Украины будет способствовать дополнительному развитию и противодействию мировому продовольственному кризису,

– сказала спикер ОК "Юг".

По ее словам, враг пытается терроризировать и убеждать, что с ним нужно как-то договариваться. Однако никто не намерен договариваться с оккупантами, а также ожидать от них каких-либо "жестов доброй воли". К тому же известно, чего стоит такой жест россиян. Ведь на Змеином он был сделан под бешеным давлением нашей артиллерии.

В ОК Юг рассказали, как ВСУ уничтожают оккупантов на Кинбурнской косе: смотрите видео

Оккупанты пытались прощупывать нашу прочность

Представитель ОК "Юг" заявила, что, пытаясь контрнаступать в районе Гуляйполя и Орехово, россияне стремились развеять сосредоточение наших войск. ВСУ же отслеживают направления, откуда может быть угроза.

Они такую тактику использовали и во время своего "заседания" на правобережье, когда чувствовали, что с нашей стороны могут быть определенные активные действия,

– отметила Гуменюк.

Она добавила, что таким образом оккупанты пытались прощупывать нашу прочность, оборону и готовность к активным действиям. Поэтому, вероятно, россияне получили определенные данные разведки и пытались дезориентировать наши подразделения, чтобы спровоцировать и симитировать какую-либо активность в этом направлении, чтобы оттянуть определенные силы из более восточных направлений.

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