На Покровском направлении 47 бригада сдерживает по меньшей мере 3 вражеские бригады: эпическое видео

Россия до сих пор не отказалась от своих захватнических целей в Украине. В то же время украинские защитники активно уничтожают врага и наносят ему потери в живой силе и технике.

В частности, оккупанты пытаются продвигаться на Покровском направлении. Там им дают мощный отпор бойцы 47 отдельной механизированной бригады.

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47 бригада отражает атаки врага на Покровском направлении

Оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий, сосредотачивая свои усилия на Покровском направлении. Здесь враг пытается продвинуться вглубь нашей территории, но наталкивается на ожесточенное сопротивление украинских защитников.

Воины 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады России. Имея огромные резервы живой силы, московиты оперативно пополняют огромные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту,

– говорится в сообщении.

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На видео зафиксировано, как вражеский БТР прорвался в населенный пункт. Экипажу БМП Bradley пришлось мгновенно реагировать. В результате БМП уничтожил БТР вместе с десантом.

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