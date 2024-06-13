Такое мнение 24 Каналу высказал военный аналитик Игаль Левин, отметив, что украинцы должны уничтожать логистически-ресурсную базу России. Враг воюет против нашей страны на грани своих ресурсов, у оккупантов есть мало оружия собственного производства.
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Слабые места России
Военный аналитик рассказал, что хотя Россия имеет много людей для войны, у них проблема с ресурсной базой: логистика, техника. Именно по этому Украина наносит удары: беспилотники по российским НПЗ, радарам стратегического значения.
Надо помнить, что Россия – не богатая страна США, у которых есть всего много, которые могут содержать многотысячный парк современных самолетов по всему миру и им хорошо живется, у них сытое население. У них еще и хватает денег на различные разработки,
– отметил Левин.
Он добавил, что россияне сейчас воюют против Украины на пределе своих ресурсных возможностей. Они вынуждены закупать дроны в Иране и снаряды в Северной Корее. Российская ресурсно-технологическая база не в лучшем положении.
Надо бить именно по ней. Им не жалко людей. Вы можете убить 100, 200, 300 тысяч солдат, но это не то, что их остановит. Их остановит уничтожение логистически-ресурсной инфраструктурной базы,
– подчеркнул военный аналитик.
Украина уничтожает российские объекты: последние новости
- Украина повредила российскую РЛС в Орске Воронеж-М, загоризонтные линии РЛС отвечают за обнаружение пусков баллистических ракет. пораженная РЛС в Орске помогала оккупантами выявлять цели над Югом Украины и оккупированным Крымом. Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что теперь эта радиолокационная станция не сможет работать около 6 месяцев.
- Бойцы ССО на одном из направлений впервые уничтожили новейшую станцию связи россиян Р-416ГМ "Гранит-М". Поэтому нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии террористов, бойцы поделились видео.
- В ночь на 12 июня украинские военные уничтожили два российских зенитно-ракетные комплексы С-300 во временно оккупированном Крыму, а также поразили ЗРК С-400. Кроме того, во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов России продолжают фиксировать детонацию боекомплектов.