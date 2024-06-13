Такое мнение 24 Каналу высказал военный аналитик Игаль Левин, отметив, что украинцы должны уничтожать логистически-ресурсную базу России. Враг воюет против нашей страны на грани своих ресурсов, у оккупантов есть мало оружия собственного производства.

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Слабые места России

Военный аналитик рассказал, что хотя Россия имеет много людей для войны, у них проблема с ресурсной базой: логистика, техника. Именно по этому Украина наносит удары: беспилотники по российским НПЗ, радарам стратегического значения.

Надо помнить, что Россия – не богатая страна США, у которых есть всего много, которые могут содержать многотысячный парк современных самолетов по всему миру и им хорошо живется, у них сытое население. У них еще и хватает денег на различные разработки,

– отметил Левин.

Он добавил, что россияне сейчас воюют против Украины на пределе своих ресурсных возможностей. Они вынуждены закупать дроны в Иране и снаряды в Северной Корее. Российская ресурсно-технологическая база не в лучшем положении.

Надо бить именно по ней. Им не жалко людей. Вы можете убить 100, 200, 300 тысяч солдат, но это не то, что их остановит. Их остановит уничтожение логистически-ресурсной инфраструктурной базы,

– подчеркнул военный аналитик.

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