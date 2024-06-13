Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик Ігаль Левін, зауваживши, що українці повинні знищувати логістично-ресурсну базу Росії. Ворог воює проти нашої країни на межі своїх ресурсів, в окупантів є мало зброї власного виробництва.
Дивіться також Удар по командному пункту у прикордонні Росії: Черник оцінив операцію ЗСУ
Слабкі місця Росії
Військовий аналітик розповів, що хоча Росія має багато людей для війни, у них проблема з ресурсною базою: логістика, техніка. Саме по цьому Україна завдає ударів: безпілотники по російських НПЗ, радарах стратегічного значення.
Треба пам'ятати, що Росія – не багата країна США, у яких є всього багато, які можуть утримувати багатотисячний парк сучасних літаків по всьому світу й їм добре живеться, у них сите населення. У них ще й вистачає грошей на різні розробки,
– зазначив Левін.
Він додав, що росіяни зараз воюють проти України на межі своїх ресурсних можливостей. Вони змушені закуповувати дрони в Ірані та снаряди в Північної Кореї. Російська ресурсно-технологічна база не в найкращому становищі.
Треба бити саме по ній. Їм не шкода людей. Ви можете вбити 100, 200, 300 тисяч солдатів, але це не те, що їх зупинить. Їх зупинить знищення логістично-ресурсної інфраструктурної бази,
– підкреслив військовий аналітик.
Україна знищує російські об'єкти: останні новини
- Україна пошкодила російську РЛС в Орську Воронеж-М, загоризонтні лінії РЛС відповідають за виявлення пусків балістичних ракет. уражена РЛС в Орську допомагала окупантами виявляти цілі над Півднем України та окупованим Кримом. Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що тепер ця радіолокаційна станція не зможе працювати близько 6 місяців.
- Бійці ССО на одному з напрямків вперше знищили новітню станцію зв'язку росіян Р-416ГМ "Граніт-М". Відтак порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів, бійці поділились відео.
- В ніч проти 12 червня українські військові знищили два російські зенітно-ракетні комплекси С-300 в тимчасово окупованому Криму, а також уразили ЗРК С-400. Крім того, у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів Росії продовжують фіксувати детонацію боєкомплектів.