Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его мнению, существенное увеличение потерь врага в артиллерийских системах является свидетельством подготовки Вооруженных Сил к новому этапу наступления.
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Какие задачи стоят перед ВСУ
В среднем, сейчас украинская артиллерия уничтожает втрое больше артиллерийских систем врага и другой специальной техники, чем полгода назад.
В рамках подготовки к будущему масштабному наступлению Вооруженным Силам необходимо максимально выхолостить боевые возможности оккупантов. Именно на это направлены атаки на их склады с боеприпасами и вооружением, а также их пункты управления.
Очевидно, что нынешняя война – война артиллерии. Поэтому тот, кто имеет в ней преимущество, имеет большие шансы на победу в бою. Статистика об увеличении потерь врага в артиллерии вполне рациональна,
– убежден Селезнев.
Владислав Селезнев об артиллерийской и логистической войне: смотрите видео
Возникнет ли у оккупантов артиллерийский голод
Украинская армия не идет в лобовые атаки на хорошо укрепленные позиции врага. Вооруженные Силы методически превращают вражеские ресурсы в пепел, чтобы потом атаковать уже ослабленного противника со значительно меньшими потерями.
Россияне уже сейчас ощущают некоторую нехватку вооружения и боеприпасов. Например, на Херсонщине, где на прошлой неделе Вооруженные Силы попали по складам возле Геническа и Скадовска.
К сожалению, Путин до сих пор не лишился своих фантазий по уничтожению украинства как такового. Потому мы должны дальше делать свое дело и уничтожать врагов.
Что происходит на Таврическом направлении
- На прошлой неделе Вооруженные Силы уволили село Ровнополье на Запорожье. Нашим военным приходится продвигаться через плотные минные заграждения врага.
- Украинские чиновники положительно оценивают динамику нашего контрнаступления. К примеру, Алексей Резников в интервью Financial Times отметил, что о некоторых успехах ВСУ пока нельзя сообщать.
- Основными направлениями украинского наступления на Юге остаются Мариуполь и Бердянск. Наши защитники делают все возможное, чтобы нанести врагу наибольшие потери.