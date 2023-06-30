Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. На його думку, істотне збільшення втрат ворога в артилерійських системах є свідченням підготовки Збройних Сил до нового етапу наступу.

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Які завдання стоять перед ЗСУ

В середньому, українська артилерія нищить втричі більше артилерійських систем ворога та іншої спеціальної техніки, аніж ще пів року тому.

В межах підготовки до майбутнього масштабного наступу Збройним Силам необхідно максимально вихолостити бойові можливості окупантів. Саме на це спрямовані атаки на їхні склади з боєприпасами та озброєнням, а також – на їхні пункти управління.

Очевидно, що нинішня війна є війною артилерії. Тому той, хто має в ній перевагу, той має більші шанси на перемогу в бою. Тож статистика про збільшення втрат ворога в артилерії є цілком раціональною,

– переконаний Селезньов.

Владислав Селезньов про артилерійську та логістичну війну: дивіться відео

Чи виникне у російської армії артилерійський голод

Українська армія не йде в лобові атаки на добре укріплені позиції окупантів. Натомість Збройні Сили методично перетворюють ворожі ресурси на попіл, щоб потім атакувати вже ослабленого противника зі значно меншими втратами.

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Росіяни вже зараз відчувають певний брак озброєння та боєприпасів. Наприклад, на Херсонщині, де позаминулого тижня Збройні Сили поцілили по складах біля Генічеська та Скадовська.

"Але свій потенціал вони ще не вичерпали. До того ж російський ОПК продовжує працювати над подоланням цього дефіциту", – переконаний Селезньов.

На жаль, Путін досі не позбавився своїх марень щодо знищення українства як такого. Отже, маємо далі робити свою справу й нищити ворогів.

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