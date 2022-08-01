Оккупанты фактически не могут поставлять оружие и технику к линии фронта в Херсонской области, – Хлань

Вооруженные Силы Украины с помощью HIMARS точно уничтожают вражеские склады и логистические центры на Юге. Поэтому оккупанты фактически не могут поставлять оружие и технику к линии фронта на Херсонщине.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он говорит, что ночью 30 августа ВСУ уничтожили эшелон российских вагонов, приехавших на разгрузку. Детонация боеприпасов продолжалась около суток.

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А вечером 31 августа также был мощный взрыв возле Скадовска. Там оккупанты размещали большой склад, куда трое суток стягивали топливо и боекомплекты. ВСУ его уничтожили. Горело еще и утром.

Хлань считает, что оккупанты после этого начали перевозить технику . Они даже маскировали цистерны с топливом сетками, чтобы они выглядели как обычные фуры, но и это им не помогло.

По его словам, российские военные свои тыловые склады уже располагают подальше от реки Днепр, а не только от линии фронта.

Единственное, что у них осталось, где оккупанты считают себя опасными – это Чаплинка, Новотроицкое и Геническ. Туда еще наша артиллерия не доставала,

– заметил Хлань.

В то же время, по его мнению, для россиян оттягивание складов означает, что у них не только нарушены логистические пути и усложненна переброска военной техники, но и сами склады располагаются почти на админгранице с Крымом.

Поэтому поставки вооружения настолько усложнены, что они чувствуют не только деморализацию. А фактически оккупанты не могут поставлять оружие и технику ближе к линии фронта на Херсонщине.

– объяснил Хлань.

Он заверил, что единственное, как оккупанты производят переброс техники и оружия – это на паромных переправах. Они миксуют гражданский транспорт с военной техникой возле Антоновского моста.

"Они спустили несколько понтонных переправ и таскают технику катерами с левого на правый берег. Во-первых, такая переправа занимает три часа, а во-вторых, это хуже для них. Поэтому это перемещение не принципиально", – заверил советник главы Херсонской ОВД.

Хлань о перебросе техники оккупантов и уничтожении складов на Херсонщине:



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