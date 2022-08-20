Украинские войска уничтожают "красиво", – Ступак о "хлопках" на российских складах
Украинские военные постепенно уничтожают вражеские склады с боеприпасами, готовя себе плацдарм для контрнаступления. Они делают это очень умело, поэтому оккупанты несут большие потери и пытаются спрятать то, что осталось.
россияне регулярно теряют склады с кучей техники и боеприпасов
Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. По его словам, украинские войска подходят к контрнаступлению "красиво".
Обратите внимание Как ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс оккупантов "Зоопарк-1": захватывающее видео
Он объяснил, что ВСУ уничтожают коммуникации врага, и тем самым не дают ему подтянуть свои склады поближе к фронту. Уничтожая те объекты, которые ближе к линии разграничения, они переходят к расположенным чуть дальше. Эта "игра" постоянно продолжается.
Россияне оттягивают их (склады – 24 канал) еще дальше, даже прячут их на свою территорию, считая, что там Украина точно не будет трогать. Но не всегда так происходит,
– добавил Ступак.
Иван Ступак о том, как ВСУ ликвидируют склады россиян: смотрите видео
Последние успехи ВСУ в уничтожении вражеских резервов
- Украинские защитники уничтожили колонну российских танков и пообещали отправлять "в космос" еще больше оккупантов. В Генеральном штабе ВСУ обнародовали эпическое видео уничтожение техники.
- Также наши воины уничтожили ремонтную базу захватчиков с большим количеством техники в оккупированном поселке Лотьково в Луганской области. В общей сложности там было ликвидировано около 100 единиц техники.
- Недалеко от Белгорода в очередной раз произошел "хлопок". Пожар вспыхнул на одном из российских складов боеприпасов, началась мощная детонация.
Актуальные потери врага в войне против Украины
По состоянию на утро 20 августа с начала полномасштабной войны в Украине ВСУ ликвидировали уже около 44 900 российских военных. Кроме того, в металлолом и пепел превратились тысячи единиц вражеской техники:
- танков – 1907 единиц,
- боевых бронированных машин – 4212 единиц,
- артиллерийских систем – 1018 единиц,
- РСЗО – 266 единиц,
- средств ПВО – 141 единица,
- самолетов – 234 единицы,
- вертолетов – 197 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 803 единицы,
- крылатых ракет – 190 единиц,
- кораблей / катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3137 единиц,
- специальной техники – 93 единицы.