Украинские войска уничтожают "красиво", – Ступак о "хлопках" на российских складах

20 августа 2022 , 15:49
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Украинские военные постепенно уничтожают вражеские склады с боеприпасами, готовя себе плацдарм для контрнаступления. Они делают это очень умело, поэтому оккупанты несут большие потери и пытаются спрятать то, что осталось.

россияне регулярно теряют склады с кучей техники и боеприпасов

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. По его словам, украинские войска подходят к контрнаступлению "красиво".

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Он объяснил, что ВСУ уничтожают коммуникации врага, и тем самым не дают ему подтянуть свои склады поближе к фронту. Уничтожая те объекты, которые ближе к линии разграничения, они переходят к расположенным чуть дальше. Эта "игра" постоянно продолжается.

Россияне оттягивают их (склады – 24 канал) еще дальше, даже прячут их на свою территорию, считая, что там Украина точно не будет трогать. Но не всегда так происходит,
– добавил Ступак.

Иван Ступак о том, как ВСУ ликвидируют склады россиян: смотрите видео

 

Последние успехи ВСУ в уничтожении вражеских резервов

  • Украинские защитники уничтожили колонну российских танков и пообещали отправлять "в космос" еще больше оккупантов. В Генеральном штабе ВСУ обнародовали эпическое видео уничтожение техники.
  • Также наши воины уничтожили ремонтную базу захватчиков с большим количеством техники в оккупированном поселке Лотьково в Луганской области. В общей сложности там было ликвидировано около 100 единиц техники.
  • Недалеко от Белгорода в очередной раз произошел "хлопок". Пожар вспыхнул на одном из российских складов боеприпасов, началась мощная детонация.

Актуальные потери врага в войне против Украины

По состоянию на утро 20 августа с начала полномасштабной войны в Украине ВСУ ликвидировали уже около 44 900 российских военных. Кроме того, в металлолом и пепел превратились тысячи единиц вражеской техники:

  • танков – 1907 единиц,
  • боевых бронированных машин – 4212 единиц,
  • артиллерийских систем – 1018 единиц,
  • РСЗО – 266 единиц,
  • средств ПВО – 141 единица,
  • самолетов – 234 единицы,
  • вертолетов – 197 единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 803 единицы,
  • крылатых ракет – 190 единиц,
  • кораблей / катеров – 15 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3137 единиц,
  • специальной техники – 93 единицы.

Автор: Софія Гусєва