Не сходим со своего пути, – Резников показал, как ВСУ уничтожили 3 вражеских танка возле Курдюмовки
Источник:Алексей Резников
Каждый день наши воины делают все для того, чтобы приблизить победу в войне против России. В частности, вблизи Курдюмовки Донецкой области наши защитники уничтожили 3 вражеских танка.
Кадрамы с уничтожением вражеских танков поделился министр обороны Украины Алексей Резников. На видео виден титанический труд наших военных, которые изо дня в день наносят врагу колоссальные потери.
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Как ВСУ уничтожили вражеские танки
С помощью точных ударов за сутки 23 июня наши воины уничтожили сразу 3 вражеских танка в районе Курдюмовки в Донецкой области. Таким образом, ВСУ пополнили утреннюю статистику Генштаба.
Мы не сходим со своего пути. Только за сутки на одном участке фронта в районе Курдюмовки наши войска уничтожили три российских танка,
– написал Резников.
Как ВСУ уничтожили российские танки: смотрите видео
Потери врага в полномасштабной войне
Каждый день наши защитники и защитницы делают все возможное и невозможное, чтобы нанести как можно больше потерь врагу и приблизить победу в войне. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили:
- около 223 910 захватчиков;
- 4024 танка;
- 7804 боевые бронированные машины;
- 4015 артиллерийских систем;
- 619 реактивных систем залпового огня;
- 383 средства ПВО;
- 314 самолетов;
- 308 вертолетов;
- 3460 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 1228 крылатых ракет;
- 18 кораблей и катеров;
- 6731 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
- 548 единиц специальной техники.