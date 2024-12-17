На Купянском направлении – минус 90% техники россиян за 2,5 недели

Силы обороны очень результативно поработали на Купянщине, уничтожив большинство вражеской бронетехники. Батальон "Ахиллес" имеет 60% от общего результата уничтожения техники на поле боя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Юрия Федоренко, командира батальона БПЛА "Ахиллес", в эфире Радио NV. Ранее британская разведка показала, насколько меньше стало российских танков на базах хранения.

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90% российской бронетехники уничтожено

Федоренко заверил: уничтожают всю технику, которая появляется в зоне поражения наших огневых средств. Оккупанты все равно применяют ее, поскольку испытывают недостаток боеприпасов и необходимой провизии. Именно бронетехникой они надеются оперативно подбрасывать новые смены, пополнения личного состава и подвозить боеприпасы.

Из ста единиц Силы обороны уничтожили 90 – и это за две с половиной недели. Именно тогда продолжались активные ударно-штурмовые действия врага. Впрочем, россияне смогли получить определенное тактическое преимущество в Кругляковке у реки Оскол.

Согласно сообщению Генштаба по состоянию на 16 часов 17 декабря, на Купянском направлении оккупанты атакуют Силы обороны в районе Лозовой. Впрочем, есть мнение, что войска КНДР могут пойти в наступление на Харьковщине.