В аэропорту Чернобыевки уже нет ничего живого, все уничтожено детонацией, – активист

Украинские защитники продвигаются в Херсонской области и мастерски уничтожают склады оккупантов. В частности, недавно ВСУ попали в аэропорт вблизи Чернобаевки, где россияне разместили склад боеприпасов. Там не осталось ничего, все уничтожено детонацией.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он говорит, что о взрывах в аэропорту Чернобаевки местные сообщали раньше.

В тему ВСУ делают "демилитаризацию", – активист о взрывах вблизи Чернобаевки

Тогда говорили о многочисленных пожарах и взрывах, боеприпасы детонировали несколько часов.

Там уже нет ничего живого. Диспетчерская башня и здание зала ожиданий от аэропорта были полностью уничтожены. И не столько попаданием от ВСУ, сколько детонацией боеприпасов,

– сообщил Молчанов.

По словам активиста, в качестве складов аэропорт в Чернобаевке оккупанты уже не могут использовать.

"ВСУ приступили к уничтожению складов вокруг аэропорта, потому что это место было выгодно оккупантам, ведь от него мимо херсонцев можно возить боеприпасы на северное и северо-западное направления, в частности, оттуда они обстреливают Николаев", – отметил он.

По мнению Молчанова, Чернобаевка до сих пор остается важным местом хранения оккупантами боеприпасов, но основную ставку сейчас делают на Херсон, где у них есть запасы. Там они разместили ПВО.

Активист добавил, что на очереди сейчас будет уничтожение складов оккупантов в самом Херсоне. "Надеемся, что не будет такой сильной детонации, как была в Новой Каховке, где выбило окна", – сказал он.

Херсонский активист о взрывах на складах оккупантов в Чернобаевке: видео



К слову, ранее Владимир Молчанов рассказал, что херсонцы видели из своего города большой пожар и слышали детонации – попадание зафиксировали в Чернобыевском аэропорту. Он расположен не в самой Чернобаевке, а неподалеку – северо-западнее Херсона.

Также жители Чернобаевки и Херсона услышали взрывы утром 9 июля . Выяснилось, что там подорвались военные склады оккупантов. Небо над Чернобаевкой затянул густой дым.