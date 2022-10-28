На Херсонщине кадыровцы "влипли" из-за ролика в тиктоке: военный рассказал интересную историю

ВСУ уничтожили около 40 кадыровцев в населенном пункте Херсонской области, еще сто оккупантов остались под завалами. Бойцы Кадырова сами навели на себя через ролик в тиктоке.

Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, Кадырову было неудобно признать, что его воины так нелепо подставились.

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Почему не должно быть локации на фото или ролике

Сазонов отметил, что первое железное правило по съемке роликов или селфи на фронте – ни в коем случае нельзя, чтобы по ним можно было определить локацию. Поэтому все воины ВСУ предстают на фоне кирпичных стен или кустов, когда непонятно, где находится человек.

По его словам, часто разные подразделения наших военных могут находиться неподалеку друг от друга, но это выясняется уже через некоторое время. Подобный случай был у него с другом, с которым они вместе находились в Лисичанске.

Это правило железное – там, где ты находишься, локации быть не должно,

– подчеркнул Сазонов.

Потому что, объяснил военнослужащий ВСУ, местные прекрасно распознают территорию, ведь и у нас, и у них немало завербованных граждан. А после этого туда быстро прилетит.

Сазонов рассказал, как на Херсонщине кадыровцы "влипли" через ролик в тиктоке: смотрите видео

Как кадыровцы "влипли" из-за ролика в тиктоке

Сазонов рассказал, что кадыровцы очень сильно "влипли" со своим тиктоком несколько дней назад. Они переправились на другой берег Днепра, радостно начали делать селфи и засветили локацию.

По его словам, выехавшие оттуда люди из Херсона прекрасно знают это здание. Они четко указали артиллерии на гугл-карте, где она расположена, после чего ВСУ накрыли кадыровцев первым же залпом.

Накрыли жестко, то есть минус 40 "двухсотых" сразу и еще 60 "трехсотых". Хотя говорят, что под завалами там ближе к сотне,

– сказал военнослужащий ВСУ.

Это, добавил он, был значительный удар по не столь же большому подразделению. После этого Кадыров был недоволен, начал кричать о джихаде и нанесении ударов по Украине. Ему, конечно, неудобно было признать, что его воины так нелепо подставились.

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