Последний мост, которым россияне могли переправлять технику на Херсонщине – все, – Хлань

Украинские военные полностью уничтожили логистику врага на Каховской ГЭС Херсонской области. Оккупанты потеряли последний путь для того, чтобы перебрасывать свою технику.

ВСУ 12 августа отработали по логистике оккупантов

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета и военный ТРО. По его словам, украинские защитники последовательно разрушают логистику врага по поставкам оружия, боекомплектов и боеприпасов к линии фронта.

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Хлань напомнил, что вечером 11 августа было уничтожено скопление войск на правом берегу Днепра в селе Веселое возле плотины Каховской ГЭС. Как он сказал, в Веселом россияне накапливали свое оружие и технику.

Недавно плотина была повреждена и оккупанты не могли в полном объеме переправлять оружие и технику. Хлань отметил, что россияне накапливают технику на левом берегу в Новой Каховке и в ее окрестностях, а также в городе Таврийск.

Оттуда россияне постепенно переправляли технику через Каховскую дамбу, однако на днях было уничтожено дорожное полотно. Следовательно, осталась дорога по самой ГЭС, где было два запасных пути.

В четверг, 11 августа, украинские силы разрушили одно автодорожное полотно. После этого для россиян остался один путь для переправки техники.

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Сергей Хлань сообщил, что 12 августа днем ВСУ нанесли еще один удар, обезвредив последнее полотно, которым оккупанты могли переправлять технику и боеприпасы.

российские пропагандисты заявили о "работе" ПВО и вроде бы того, что "прилетов" якобы не было. Но, по словам Хланя, свидетели говорят, что прилетело, куда нужно и были мощные взрывы. Следовательно, обезврежена важная логистическая артерия оккупантов.

ВСУ разрушают логистику оккупантов в Херсонской области

Вооруженные Силы Украины пытаются "отрезать" оккупантов и держат под огневым влиянием логистику врага. Наши воины один за другим разрушают мосты, по которым оккупанты перебрасывают технику на фронт.

Недавно ВСУ нанесли удар по мосту в районе Каховской гидроэлектростанции. В оперативном командовании "Юг" подтвердили удары по этому мосту.

Военные уверяют, что ракетный удар сделал мост "непригодным для использования".

Для оккупантов на правом берегу Днепра есть 4 ключевых моста: Антоновский железнодорожный мост и Антоновский автомобильный мост, мост возле Каховской ГЭС и Дарьевский мост через Ингулец.

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