ВСУ приземлили стаю дронов-камикадзе с помощью стрелкового оружия: эпическое видео

Морпехи-зенитчики украинской армии каждый день сбивают десятки дронов оккупантов. Им удалось приземлить за один раз большое количество вражеских беспилотников.

Военнослужащих Вооруженных Сил Украины можно назвать настоящими "охотниками за шахидами". Они не устают ликвидировать вражеские беспилотники иранского производства и ставят Россию на место.

Читайте также Оккупанты потеряли "Осу", танки, склады и "Урал": военные рассказали о ситуации на Юге

36 ОБМП стоит на страже неба Николаевской области

Кремль думает, что получив "крутую игрушку" от Ирана, сможет запугать наших воинов. Но украинская армия непобедима, всего за несколько недель она научилась сбивать БПЛА оккупантов, оставляя от них обломки.

Один из телеграм-каналов сообщает, что 36 отдельному батальону морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского удалось в Николаевской области уничтожить все до одного дроны врага.

Долетались вражеские дроны – ВСУ все сбили: смотрите эпическое видео из телеграма "Оперативный ВСУ"

Невероятная статистка потерь врага: актуальная информация

оккупанты терпят большие потери не только технически, но и – в личном составе. По состоянию на 244 день полномасштабной войны в Украине уже ликвидировано 68 420 российских солдат .

. Кроме того, Наталья Гуменюк озвучила потрясающую статистику относительно дронов дронов-камикадзе. С первого появления беспилотников на фронтах российско-украинской войны на Юге ВСУ уже сбили более 180 иранских БПЛА.

Зафиксировано по состоянию на сегодняшний день всего 40 попаданий в цель этими дронами. То есть только 1 из 5 беспилотников долетает, "куда нужно".

Несмотря на то, что ВСУ прекрасно работают, гражданским нужно быть осмотрительными и не подвергать себя опасности. Когда вы слышите, что летит дрон, бегите в укрытие. Звук полета беспилотника напоминает бензопилу или мопед.



Как распознать дрон-камикадзе / Картинка 24 канала

Напомним , недавно в сети появились сообщения, что ВСУ уничтожили базу кадыровцев под Херсоном. По меньшей мере 40 оккупантов отправились на концерт к Кобзону. Также есть много раненых.

Достойно внимания – как полицейские сбили дрон в Киеве: смотрите видео