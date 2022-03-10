ВСУ уничтожили две воздушных цели врага из ЗРК: мощное видео

Очередной "добычей" воинов зенитного ракетного полка Воздушного командования "Центр" за последние сутки стали еще две воздушных цели врага.

Как сообщает командование Воздушных Сил ВСУ, вражеская техника была искусно уничтожена зенитными ракетными обстрелами.

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С каждым днем ​​мы приближаем нашу Победу!,

– сообщает командование Воздушных Сил ВС Украины.

Напомним, что 8 и 9 марта ВСУ уничтожили по меньшей мере 8 воздушных целей захватчиков. Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 ликвидировали 4 штурмовика Су-25 и 2 вертолета. Кроме этого, есть подтверждение о 2 сбитых крылатых ракетах оккупантов.

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