ВСУ уничтожили почти 2 десятка оккупантов, россияне нанесли авиаудар по Бахмуту: ситуация на Востоке

Бойцы ВСУ продолжают наносить урон российским оккупантам на Востоке. В то же время враги, не имея особых успехов на поле боя, в очередной раз обстреляли Бахмут, повредив жилые дома.

Раненые люди пока не могут выбраться из домов. Их пытаются спасти сотрудники ГСЧС.

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Украинские защитники уничтожают захватчиков на Востоке

В оперативно-тактической группировке "Восход" рассказали, что украинские бойцы продолжают сдерживать нашествие кафиров. За сутки 12 июня наши воины уничтожили:

18 захватчиков;

1 боевую бронированную машину;

1 тяжелый артиллерийский гусеничный тягач высокой проходимости АТ-Т;

АТ-Т; 1 миномет;

1 советский станковый противотанковый гранатомет СПГ;

СПГ; 1 вражеский склад боеприпасов.

Заметьте, с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину бойцы ВСУ ликвидировали 32,15 тысяч оккупантов . Также наши воины испепелили уйму российской техники, в частности:

1430 танков;

3484 боевых бронированных машин;

715 артиллерийских систем;

226 реактивных систем залпового огня;

97 средств ПВО;

212 самолетов;

178 вертолетов;

582 беспилотника оперативно-тактического уровня;

125 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2455 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

54 единицы специальной техники.

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Захватчики нанесли авиационный удар по Бахмуту

В эфире марафона "FreeДОМ" рассказали, что захватчики ночью 13 июня нанесли авиаудара по городу Бахмут, что в Донецкой области. Взрыв был столь мощным, что во многих жилых домах выбило окна. Стекло усеяло тротуары вокруг построек.

В некоторых домах заклинило железную дверь, поэтому раненые мирные жители остались заблокированными. В настоящее время на месте работают спасатели. Они пытаются разрезать двери и вызволить людей. Ведь многие из них, вероятно, нуждаются в медицинской помощи.

В результате атаки в нескольких местах начались пожары. Несмотря на это, захватчики продолжают обстрелы. Пока неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Смотрите видео с места авиаудара захватчиков:

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Коротко о ситуации в Донецкой области

В Офисе Президента рассказали, что в Донецкой области оккупанты обстреливают не только позиции украинских защитников, но и прифронтовые населенные пункты. В результате вражеских атак 11 июня в области погибли 2 гражданских, а еще 10 – получили ранения .

Несмотря на обстрелы, эвакуация мирных жителей продолжается . Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что количество желающих покинуть область невелико, однако в некоторые дни соглашаются уехать до 100 человек.

Заметьте, что в последние недели под обстрелами также оказался временно оккупированный Донецк, по мирным кварталам которого украинские военные никогда не били. Российские захватчики намеренно обстреливают город , чтобы обвинить в этом ВСУ.

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