ВСУ уничтожили почти 2 десятка оккупантов, россияне нанесли авиаудар по Бахмуту: ситуация на Востоке
Бойцы ВСУ продолжают наносить урон российским оккупантам на Востоке. В то же время враги, не имея особых успехов на поле боя, в очередной раз обстреляли Бахмут, повредив жилые дома.
Раненые люди пока не могут выбраться из домов. Их пытаются спасти сотрудники ГСЧС.
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Украинские защитники уничтожают захватчиков на Востоке
В оперативно-тактической группировке "Восход" рассказали, что украинские бойцы продолжают сдерживать нашествие кафиров. За сутки 12 июня наши воины уничтожили:
- 18 захватчиков;
- 1 боевую бронированную машину;
- 1 тяжелый артиллерийский гусеничный тягач высокой проходимости АТ-Т;
- 1 миномет;
- 1 советский станковый противотанковый гранатомет СПГ;
- 1 вражеский склад боеприпасов.
Заметьте, с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину бойцы ВСУ ликвидировали 32,15 тысяч оккупантов . Также наши воины испепелили уйму российской техники, в частности:
- 1430 танков;
- 3484 боевых бронированных машин;
- 715 артиллерийских систем;
- 226 реактивных систем залпового огня;
- 97 средств ПВО;
- 212 самолетов;
- 178 вертолетов;
- 582 беспилотника оперативно-тактического уровня;
- 125 крылатых ракет;
- 13 кораблей и катеров;
- 2455 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 54 единицы специальной техники.
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Захватчики нанесли авиационный удар по Бахмуту
В эфире марафона "FreeДОМ" рассказали, что захватчики ночью 13 июня нанесли авиаудара по городу Бахмут, что в Донецкой области. Взрыв был столь мощным, что во многих жилых домах выбило окна. Стекло усеяло тротуары вокруг построек.
В некоторых домах заклинило железную дверь, поэтому раненые мирные жители остались заблокированными. В настоящее время на месте работают спасатели. Они пытаются разрезать двери и вызволить людей. Ведь многие из них, вероятно, нуждаются в медицинской помощи.
В результате атаки в нескольких местах начались пожары. Несмотря на это, захватчики продолжают обстрелы. Пока неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие.
Смотрите видео с места авиаудара захватчиков:
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Коротко о ситуации в Донецкой области
- В Офисе Президента рассказали, что в Донецкой области оккупанты обстреливают не только позиции украинских защитников, но и прифронтовые населенные пункты. В результате вражеских атак 11 июня в области погибли 2 гражданских, а еще 10 – получили ранения .
- Несмотря на обстрелы, эвакуация мирных жителей продолжается . Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что количество желающих покинуть область невелико, однако в некоторые дни соглашаются уехать до 100 человек.
- Заметьте, что в последние недели под обстрелами также оказался временно оккупированный Донецк, по мирным кварталам которого украинские военные никогда не били. Российские захватчики намеренно обстреливают город , чтобы обвинить в этом ВСУ.
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