Поранені люди наразі не можуть вибратися з будинків. Їх намагаються врятувати співробітники ДСНС.
Зауважте 18-річна колаборантка з Бахмута регулярно передавала росіянам секретні дані про ЗСУ
Українські захисники знищують загарбників на Сході
В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" розповіли, що українські бійці продовжують стримувати навалу окупантів. За добу 12 червня наші воїни знищили:
- 18 загарбників;
- 1 бойову броньовану машину;
- 1 важкий артилерійський гусеничний тягач високої прохідності АТ-Т;
- 1 міномет;
- 1 радянський станковий протитанковий гранатомет СПГ;
- 1 ворожий склад боєприпасів.
Зауважте, від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну бійці ЗСУ ліквідували 32,15 тисячі окупантів. Також наші воїни спопелили силу-силенну російської техніки, зокрема:
- 1430 танків;
- 3484 бойові броньовані машини;
- 715 артилерійських систем;
- 226 реактивних систем залпового вогню;
- 97 засобів ППО;
- 212 літаків;
- 178 гелікоптерів;
- 582 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 125 крилатих ракет;
- 13 кораблів та катерів;
- 2455 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 54 одиниці спеціальної техніки.
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Загарбники завдали авіаційного удару по Бахмуту
В ефірі марафону "FreeДОМ" розповіли, що загарбники вночі 13 червня завдали авіаудару по місту Бахмут, що на Донеччині. Вибух був наскільки потужним, що у багатьох житлових будинках повибивало вікна. Скло всіяло тротуари навколо будівель.
У деяких будинках заклинило залізні двері, тож поранені мирні жителі залишилися заблокованими. Наразі на місці працюють рятувальники. Вони намагаються розрізати двері та визволити людей. Адже багато з них, ймовірно, потребують медичної допомоги.
Внаслідок атаки в кількох місцях почалися пожежі. Попри це, загарбники продовжують обстріли. Наразі невідомо, у якому стані перебувають постраждалі.
Дивіться відео з місця авіаудару загарбників:
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Коротко про ситуацію на Донеччині
- В Офісі Президента розповіли, що на Донеччині окупанти обстрілюють не лише позиції українських захисників, а й прифронтові населені пункти. Внаслідок ворожих атак 11 червня в області загинули 2 цивільні, а ще 10 – зазнали поранень.
- Попри обстріли, евакуація мирних жителів продовжується. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що кількість охочих покинути область невелика, однак в деякі дні погоджуються виїхати до 100 людей.
- Зауважте, що останніми тижнями під обстрілами також опинився тимчасово окупований Донецьк, по мирних кварталах якого українські військові ніколи не били. Російські загарбники навмисно обстрілюють місто, щоб звинуватити в цьому ЗСУ.
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