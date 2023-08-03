На Лиманском направлении удалось уничтожить пункт вражеской аэроразведки: огненное видео

3 августа 2023, 15:27
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Источник:

ГНСУ

Украинская армия продолжает наносить удары по врагу на фронте. Россияне теряют личный состав и технику.

Потери врага на фронте не ограничиваются личным составом. На Лиманском направлении удалось обнаружить и уничтожить пункт вражеской аэроразведки.

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Место запуска обнаружили пограничники

Украинские защитники уничтожили пункт аэроразведки оккупационных войск на Лиманском направлении. Место запуска вражеских дронов обнаружили пограничники.

Уничтожение пункта вражеской аэроразведки: смотрите видео

 

Информацию об объекте передали собратьям из ДШВ, те, в свою очередь, отработали по нему артиллерией.

Актуальные потери врага на 3 августа

  • личного состава – 247 850 (+620);
  • танков – 4224 (+7);
  • боевых бронированных машин – 8234 (+21);
  • артиллерийских систем – 4892 (+26);
  • РСЗО – 704 (+4);
  • средств ПВО – 465 (+2);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 311 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4077 (+35);
  • крылатых ракет – 1 347 (+0);
  • кораблей/катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7372 (+23);
  • специальной техники – 721 (+3).

 

Автор: Северин Трач