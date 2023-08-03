На Лиманском направлении удалось уничтожить пункт вражеской аэроразведки: огненное видео

Украинская армия продолжает наносить удары по врагу на фронте. Россияне теряют личный состав и технику.

Потери врага на фронте не ограничиваются личным составом. На Лиманском направлении удалось обнаружить и уничтожить пункт вражеской аэроразведки.

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Место запуска обнаружили пограничники

Украинские защитники уничтожили пункт аэроразведки оккупационных войск на Лиманском направлении. Место запуска вражеских дронов обнаружили пограничники.

Уничтожение пункта вражеской аэроразведки: смотрите видео

Информацию об объекте передали собратьям из ДШВ, те, в свою очередь, отработали по нему артиллерией.

Актуальные потери врага на 3 августа