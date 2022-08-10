Использование украинской авиации свидетельствует, что на линии фронта ПВО россии уничтожено – Хлань

Последнюю неделю украинская авиация работает ежедневно и мощно. Это говорит о том, что российская система ПВО уничтожена.

Все благодаря работе ВСУ и западному оружию. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ТРО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань

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Сработала новейшая артиллерия

По словам Хланя, новейшая артиллерия позволила истребить ПВО, которая расположена ближе к линии фронта. Речь идет об американских гаубицах М777.

Наша авиация очень мощно сносит все укрепления оккупантов и полевые склады уже на линии столкновения. А HIMARS работают по тылам врага, по пригородам Херсона – Чернобаевке, Новой Каховке, Олешкам,

– отметил он.

Перебросить новые системы ПВО в Херсонскую область враг уже не сможет

Известно, что в Новой Каховке и Олешках россияне создали логистические хабы, чтобы постепенно переправлять технику и вооружение на правобережную часть ближе к линии фронта. Но HIMARS, как заметил Хлань, отрабатывают все ежедневно. Более того, в последнее время россиянам не удавалось накапливать ресурсы, ведь логистика была сломана в результате разрушения мостов.

"Из-за Антоновского моста они могли переправлять только понтонами с малой пропускной способностью, а через Каховскую плотину движение было затруднено, мешало огромное количество гражданского транспорта. Автомобильная логистика была повреждена, имели место бешеные пробки, поэтому оккупанты там передвигались по ночам", – пояснил Хлань.

ВСУ уверенно освобождают украинские территории

Решающим стал удар ВСУ по мосту в районе Каховской ГЭС. Это была последняя транспортная артерия.

Можно с уверенностью сказать, что на правобережье остается просто делать тотальную зачистку и освобождать родную землю,

– подытожил военнослужащий ТРО.

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